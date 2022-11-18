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Voleybol dünyası bu olayı konuşuyor! Federasyondan henüz yalanlama gelmedi...

18.11.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 yıldır Filenin Sultanları'nı çalıştıran Giovanni Guidetti ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Takımın başında sayısız başarı elde eden Giovanni Guidetti ile yolların ayrıldığı iddia edildi. Ancak Voleybol Federasyonu tarafından henüz bir yalanlama gelmedi.

Voleybol dünyası bu olayı konuşuyor! Federasyondan henüz yalanlama gelmedi...

Voleybol dünyası Giovainni Guidetti için ortaya atılan iddia ile çalkalanıyor. İtalyan antrenör ile Türkiye Voleybol Federasyonu'nun yolları ayırdığı ifade ediliyor. 2024 yılında sözleşmesi bitecek olan Guidetti ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedildi iddiası sosyal medyayı adeta yıktı.

HENÜZ YALANLAMA GELMEDİ

Çıkan haberlerin ardından Voleybol Federasyonu'nun sessizliğini koruması kafalarda soru işareti bıraktı. Yalanlama gelmemesi, taraftarları, haberin doğru olduğuna inandırıyor. 50 yaşındaki Giovanni Guidetti, Türkiye'de sayısız başarı kazanmıştı. Guidetti'nin İtalyan Milli Takımı'na imza atacağı konuşuluyor...

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Anahtar Kelimeler:
Voleybol Giovanni Guidetti

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