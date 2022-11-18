Voleybol dünyası bu olayı konuşuyor! Federasyondan henüz yalanlama gelmedi...

Voleybol dünyası Giovainni Guidetti için ortaya atılan iddia ile çalkalanıyor. İtalyan antrenör ile Türkiye Voleybol Federasyonu'nun yolları ayırdığı ifade ediliyor. 2024 yılında sözleşmesi bitecek olan Guidetti ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedildi iddiası sosyal medyayı adeta yıktı.

HENÜZ YALANLAMA GELMEDİ

Çıkan haberlerin ardından Voleybol Federasyonu'nun sessizliğini koruması kafalarda soru işareti bıraktı. Yalanlama gelmemesi, taraftarları, haberin doğru olduğuna inandırıyor. 50 yaşındaki Giovanni Guidetti, Türkiye'de sayısız başarı kazanmıştı. Guidetti'nin İtalyan Milli Takımı'na imza atacağı konuşuluyor...

