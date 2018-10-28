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Voleybol: Efeler Ligi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 17:52 | Son Güncelleme

Arhavi Belediyespor: 3 - Arkas Spor: 2

Salon: Arhavi

Hakemler: Özcan Çağrı Sarıkaya, Deniz Güvenç Demir

Arhavi Belediyespor: Danilov, Mustedanovic, Mustafa Ramazanoğlu, Lareshchenko, Murat Palavar, Fatih Eren Uğur (Mehmet Özbek, Alper Özdemir, Orçun Ergün, Murat Karakaya)

Arkas Spor: Mert Matic, Radke, Taht, Mustafa Koç, Yiğit Gülmezoğlu, Lagumdzja (Mert Burak, Hasan Sıkar, Bravo)

Setler: 25-21, 17-25, 25-23, 23-25, 15-11

Süre: 132 dakika (28,25,32,30,17)

ARTVİN (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 3. haftasında Arhavi Belediyespor, sahasında Arkas Spor’u 3-2 yendi.

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Anahtar Kelimeler:
Arhavi Belediyespor Arkas Spor Artvin Voleybol

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