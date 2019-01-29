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Voleybol maçında evlilik teklifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 01:56 | Son Güncelleme

KAYSERİ’de oynanan voleybol maçında salon görevlisi olan Buğra Akar (26) müsabakayı izlemeye gelen kız arkadaşı Huri Nur Dal'a (22) evlenme teklifinde bulundu.

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de oynanan voleybol maçında salon görevlisi olan Buğra Akar (26) müsabakayı izlemeye gelen kız arkadaşı Huri Nur Dal'a (22) evlenme teklifinde bulundu. Türkiye Voleybol 2’nci Lig Bayanlar müsabakasında Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, Konya Ereğli Gençlik Merkezi ile karşılaştı. Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor 3-0 kazandığı karşılaşma sonrası mikrofonu eline alan saha görevlisi Buğra Akar müsabakayı izlemeye gelen OSB Teknik Koleji'nde muhasebe biriminde çalışan kız arkadaşı Huri Nur Dal'a evlenme teklifinde bulundu. Tribünde kendisine edilen teklif üzerine şaşkınlık yaşayan Huri Nur Dal sahaya indi. Teklifi kabul eden Huri Nur Dal gözyaşlarını tutamadı. Buğra Akar, "Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor’un galibiyetinin üzerine bir mutluluk daha yaşatmak istedim. Maçı kazanmamızın ardından gönlümün efendisine herkesin şahitliğinde evlenme teklifini ettim. Kabul etti, çok mutluyum, çok sevinçliyim. Herkese teşekkür ederim" dedi. Huri Nur Dal, ise, takıma destek amaçlı salona geldiğini söyleyerek, "Tekliften hiç haberim yoktu. Hiç beklemiyordum" diye konuştu. OSB Teknik Koleji’nde çalışan Buğra Akar ve Huri Nur Dal tebrikleri kabul etti.

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