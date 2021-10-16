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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

16.10.2021 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nilüfer Belediyespor: 3 - Karayolları: 1

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Topal

Nilüfer Belediyespor: Ecenur Aksoy, Humay Topaloğlu, Sudenaz Uzun, Deniz Emrelli, Hilal Kocakara, Maglio (Buse Kayacan, Aslı Tecimer, Bytsenko)

Karayolları: Gizem Mısra Aşçı, Gerasymova, Merve Nezir, Ayçin Akyol, Tuğçe Ceyhan, Gözde Yılmaz (Gülçin Doğan, Selin Navruz, Yasemin Özel, Kübra Kegan, Fatmanur Yılmaz)

Setler: 25-19, 16-25, 25-17, 25-21

Süre: 120 dakika (27, 29, 31, 33)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 3. hafta karşılaşmasında Nilüfer Belediyespor, Karayolları'nı 3-1 yendi.

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