Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Topal

Nilüfer Belediyespor: Ecenur Aksoy, Humay Topaloğlu, Sudenaz Uzun, Deniz Emrelli, Hilal Kocakara, Maglio (Buse Kayacan, Aslı Tecimer, Bytsenko)

Karayolları: Gizem Mısra Aşçı, Gerasymova, Merve Nezir, Ayçin Akyol, Tuğçe Ceyhan, Gözde Yılmaz (Gülçin Doğan, Selin Navruz, Yasemin Özel, Kübra Kegan, Fatmanur Yılmaz)

Setler: 25-19, 16-25, 25-17, 25-21

Süre: 120 dakika (27, 29, 31, 33)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 3. hafta karşılaşmasında Nilüfer Belediyespor, Karayolları'nı 3-1 yendi.



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