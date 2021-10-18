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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

18.10.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligde 4. hafta maçları yarın oynanacak

İSTANBUL (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 4. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 4. hafta maçlarının programı şöyle:

15.00 Karayolları-VakıfBank (Başkent)

16.00 Bolu Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Karaçayır)

16.30 Yeşilyurt-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel)

18.00 Kuzeyboru-PTT (Aksaray)

18.00 Eczacıbayı Dynavit-Türk Hava Yolları (Eczacıbaşı)

19.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Mert Grup Sigorta (Mimar Sinan)

19.00 Fenerbahçe Opet-Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

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