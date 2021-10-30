YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

30.10.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nilüfer Belediyespor: 0 VakıfBank: 3

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Melike Özkan Erol

Nilüfer Belediyespor: Sobolska, Bytsenko, Aslı Tecimer, Maglio, Çağla Akın, Hümay Topaloğlu (Buse Kayacan Sonsırma, Hilal Kocakara, Deniz Emrelli, Ecenur Aksoy, Cansu Bir )

VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Ogbogu, Meryem Boz, Hackley, Kübra Çalışkan (Aylin Acar, Derya Cebecioğlu, Haak, Tuğba Şenoğlu, Buket Gülübay)

Setler: 17-25, 13-25, 18-25

Süre: 76 dakika (26, 22, 28)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. hafta maçında VakıfBank, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sembol haline gelmişti! Yeni trendSembol haline gelmişti! Yeni trend
Ekim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacakEkim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacak
Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi, Dubai'deki kongrede tanıtılacakGökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi, Dubai'deki kongrede tanıtılacak
Anahtar Kelimeler:
VakıfBank Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 30 Ekim Cumartesi

İmsak
05:59
Sabah
07:24
Öğle
12:52
İkindi
15:44
Akşam
18:11
Yatsı
19:31

Bursa Nöbetçi Eczaneler30 Ekim Cumartesi

Ada Eczanesi
Nilufer
Ada Eczanesi
Nilufer
Ada Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Denizli'de amca yeğen arasında çıkan tartışmada 1 kişi öldü

Denizli'de amca yeğen arasında çıkan tartışmada 1 kişi öldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Murat Sancak'ın annesi, son yolculuğuna uğurlandı

Murat Sancak'ın annesi, son yolculuğuna uğurlandı

Bolu'da 400 kişi "Cumhuriyet" için pedal çevirdi

Bolu'da 400 kişi "Cumhuriyet" için pedal çevirdi

Denizli'de erkek arkadaşı tarafından öldürülen Şebnem Şirin son yolculuğuna uğurlandı

Denizli'de erkek arkadaşı tarafından öldürülen Şebnem Şirin son yolculuğuna uğurlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.