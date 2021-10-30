Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Melike Özkan Erol

Nilüfer Belediyespor: Sobolska, Bytsenko, Aslı Tecimer, Maglio, Çağla Akın, Hümay Topaloğlu (Buse Kayacan Sonsırma, Hilal Kocakara, Deniz Emrelli, Ecenur Aksoy, Cansu Bir )

VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Ogbogu, Meryem Boz, Hackley, Kübra Çalışkan (Aylin Acar, Derya Cebecioğlu, Haak, Tuğba Şenoğlu, Buket Gülübay)

Setler: 17-25, 13-25, 18-25

Süre: 76 dakika (26, 22, 28)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. hafta maçında VakıfBank, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.



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