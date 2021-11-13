Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüp Can Kayışoğlu

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Ezgi Bektaş, Ergül Eroğlu, Szakmary, Güldeniz Önal, Emine Arıcı, ( Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz, Berra Eren)

Karayolları: Ceren Karagöl, Gizem Mısra Aşçı, Merve Nezir, Ayçin Akyol, Gözde Yılmaz, Tuğçe Ceyhan ( Selin Navruz, Gülçin Doğan Yasemin Özel, Kübra Kegan, Gerasymova)

Setler: 25-21, 25-18, 25-22

Süre: 85 dakika (28, 26, 31)

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında, Aydın Büyükşehir Belediyespor​​​​​​​, Karayolları'nı 3-0 mağlup etti.



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