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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

13.11.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Karayolları: 0

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüp Can Kayışoğlu

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Ezgi Bektaş, Ergül Eroğlu, Szakmary, Güldeniz Önal, Emine Arıcı, ( Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz, Berra Eren)

Karayolları: Ceren Karagöl, Gizem Mısra Aşçı, Merve Nezir, Ayçin Akyol, Gözde Yılmaz, Tuğçe Ceyhan ( Selin Navruz, Gülçin Doğan Yasemin Özel, Kübra Kegan, Gerasymova)

Setler: 25-21, 25-18, 25-22

Süre: 85 dakika (28, 26, 31)

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında, Aydın Büyükşehir Belediyespor​​​​​​​, Karayolları'nı 3-0 mağlup etti.

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