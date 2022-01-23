Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Bolu Karaçayır

Hakemler: Yasin Okumuş, Adem Türkmen

Bolu Belediyespor: İdil Naz Kambur, Kharchenko, Çağla Salih, Yelzaveta, Calderon, Ceren Baysal (Ece Kozdere, Dilara Bagcı, Havlickova, Özlem Güven, Dilara Yergün, Burcu Şentürk, Elif Uzun)

Mert Grup Sigorta: Lopez Gailla, Özge Nur Çetiner, Paskova, Biryukova, Merve İkbal Albayrak, Cansu Aydınoğulları (Merve İzbilir, Defne Tokol, Alara Alundağ, Seda Menekşe, Ayca İlmailcebioğlu, Merve Cepni)

Setler: 28-26, 28-26, 23-25, 25-17

Süre: 135 dakika (40, 36, 31, 28)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. hafta maçında Bolu Belediyespor, sahasında Mert Grup Sigorta'yı 3-1 yendi.

Maçın sonunda Mert Grup Sigorta taraftarları ile Bolu Belediyespor taraftarları arasında kısa süreliğine arbede yaşandı. Çıkan arbedeye güvenlik güçleri müdahale ederek, büyümesini önledi.



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