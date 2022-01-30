Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Melike Özkan Erol

Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Maglio, Çağla Akın, Fulden Ural, Ecenur Aksoy, Melis Durul (Buse Kayacan Sonsırma, Sudenaz Uzun)

Bolu Belediyespor: Çağla Salih, İdil Naz Kambur, Ceren Baysal, Calderon, Yelyzaveta, Kharchenko (Özlem Güven, Havlickova, Elif Uzun, Ece Kozdere)

Setler: 31-33, 25-22, 25-20, 25-22

Süre: 127 dakika (39, 32, 25, 31)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Nilüfer Belediyespor, Bolu Belediyespor'u 3-1 yendi.



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