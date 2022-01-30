YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

30.01.2022 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nilüfer Belediyespor: 3 - Bolu Belediyespor: 1

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Melike Özkan Erol

Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Maglio, Çağla Akın, Fulden Ural, Ecenur Aksoy, Melis Durul (Buse Kayacan Sonsırma, Sudenaz Uzun)

Bolu Belediyespor: Çağla Salih, İdil Naz Kambur, Ceren Baysal, Calderon, Yelyzaveta, Kharchenko (Özlem Güven, Havlickova, Elif Uzun, Ece Kozdere)

Setler: 31-33, 25-22, 25-20, 25-22

Süre: 127 dakika (39, 32, 25, 31)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Nilüfer Belediyespor, Bolu Belediyespor'u 3-1 yendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes metaverse'ü konuşuyor! Bir açıklama da Apple CEO'su Tim Cook'tan geldiHerkes metaverse'ü konuşuyor! Bir açıklama da Apple CEO'su Tim Cook'tan geldi
Protestolar büyüyor! Başbakan Trudeau ve ailesi gizli bir yere götürüldüProtestolar büyüyor! Başbakan Trudeau ve ailesi gizli bir yere götürüldü
İnegöl'de otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı; 6 yaralıİnegöl'de otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı; 6 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 30 Ocak Pazar

İmsak
06:41
Sabah
08:08
Öğle
13:22
İkindi
16:02
Akşam
18:26
Yatsı
19:47

Bursa Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Pazar

Yeni Orhan Eczanesi
Buyukorhan
Emin Eczanesi
Gemlik
Tuğba Eczanesi
Gemlik
Ulaş Eczanesi
Harmancik
Sevim Eczanesi
Inegol
Hazer Eczanesi
Inegol
Demirel Eczanesi
Inegol
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Elazığ'da bazı evler kara gömüldü

Elazığ'da bazı evler kara gömüldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Honda, motosiklet satışları ile 7’nci kez zirvede

Honda, motosiklet satışları ile 7’nci kez zirvede

Altay'ın yeni teknik direktörü Özbalta'dan, takıma ve camiaya mesaj:

Altay'ın yeni teknik direktörü Özbalta'dan, takıma ve camiaya mesaj:

Eğirdir Gölü'nün su seviyesi karla yükseldi

Eğirdir Gölü'nün su seviyesi karla yükseldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.