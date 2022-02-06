Salon: Başkent Voleybol

Hakemler: Erkan Sarı, Erhan Alparslan

Karayolları: Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol, Kübra Kegan, Ikic, Ceren Karagöl, Yasemin Özel (Gülçin Doğan, Zeliha Küçükkardaş, Gizem Mısra Aşçı, Merve Nezir)

Sarıyer Belediyespor: Chatchu-on, Büşra Kılıçlı, Lila Şengün, Crncevic, Begüm Hepkaptan, Kongyot (Gülce Güçtekin, Ecem Aknam, Merve Tanıl, Pelin Eroktay, Sezen Keşkekoğlu)

Setler: 25-22, 17-25, 25-17, 25-27, 5-15

Süre: 137 dakika (29, 26, 27, 39, 16)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Sarıyer Belediyespor, deplasmanda Karayolları'nı 3-2 mağlup etti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz