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Voleybol oynarken rahatsızlanan öğrenci öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 15:47 | Son Güncelleme

Sivas'ta voleybol oynarken rahatsızlanan 17 yaşındaki öğrenci, hastanede yaşamını yitirdi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde okulda voleybol oynarken rahatsızlanan öğrenci hastanede hayatını kaybetti.

Zara Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Melike Uysal, oyuncusu olduğu okul voleybol takımının antrenmanı sırasında fenalaştı. Zara Devlet Hastanesine kaldırılan Uysal, kalbinden rahatsızlandığı belirlenerek Sivas'a sevk edildi.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Uysal, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Uysal'ın cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

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