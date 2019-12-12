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Voleybol takımının antrenmanına katılan sokak köpeği, ısınma hareketleri yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 13:09 | Son Güncelleme

İzmir'in Dikili ilçesinde, 10 yıldır faaliyet gösteren Dikili Lodos Kız Voleybol Takımı'nın minikler kategorisi antrenman çalışmasına, kapıyı açık bularak giren bir sokak köpeği de katıldı.

İzmir'in Dikili ilçesinde, 10 yıldır faaliyet gösteren Dikili Lodos Kız Voleybol Takımı'nın minikler kategorisi antrenman çalışmasına, kapıyı açık bularak giren bir sokak köpeği de katıldı. Öğrencilerin antrenmanda yaptığı ısınma hareketlerine eşlik eden köpek, çocukların neşe kaynağı oldu.
Dikili Lodos Minikler Kız Voleybol Takımı'nın Çandarlı'da gerçekleştirdiği voleybol antrenmanında ilginç bir olay yaşandı. Bir düğün salonunda gerçekleşen voleybol alt yapı takımının antrenman öncesi ısınma çalışmalarına, kapıyı açık bularak giren bir sokak köpeği de katıldı. Daire oluşturup ısınma hareketi yapan çocukların aralarına giren sokak köpeği, onların yaptığı hareketleri yapmaya çalıştı. Hareketleri yapma çabasıyla dikkat çeken ve çocukları neşeye boğan sevimli köpek, ısınma hareketlerinin ardından onlarla birlikte iki tur da koştu ve sessizce salondan çıktı. Sokak köpeğinin takım çalışmasına katılmasını anlatan spor kulübünün antrenörü Murat Solmaz, Çandarlı'da voleybolu yaşatmaya çalışıyoruz, ancak maalesef burada spor tesisimiz yok. Düğün salonlarında ve açık alanlarda çalışıyoruz. Bazen 'ses oluyor' diye yazlıkçılar, jandarmaya şikayet ediyor ve çalışmalarımız yarım kalıyor. Bu imkanlarda bile kızlarımız pes etmeden çalışıyor, özveri gösteriyor. Ancak her şey spor değil, bazen de kızlarımızı çeşitli konularda bilgilendiriyor ve eğitimleriyle ilgileniyoruz. Bu yaşanan ilginç olayda da köpeğin çalışmaya katılmasına müdahale etmedim. Köpek çok akıllı ve uysal. Çocuklarımız da ondan korkmadı. Hayvan sevgisiyle büyüyen çocuklar insanlara da zarar vermez diye düşünüyorum dedi.
Takım oyuncularından 11 yaşındaki Nil Asya Öner, Köpek, parkta dolaşan bizim sevdiğimiz bir hayvan. Birden salona girdi, aramıza katıldı. Bizimle beraber çalıştı. Aramızda 'Takıma yeni bir oyuncu' esprini de yaptık ve adını 'Lodos koyduk dedi.

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