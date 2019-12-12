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Voleybol takımının antrenmanında sokak köpeği sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 10:00 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Dikili ilçesinde, 10 yıldır faaliyet gösteren Dikili Lodos Kız Voleybol Takımı'nın minikler kategorisinin antrenman yaptığı salona giren sokak köpeği neşe kaynağı oldu.

Oben ULU/ DİKİLİ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Dikili ilçesinde, 10 yıldır faaliyet gösteren Dikili Lodos Kız Voleybol Takımı'nın minikler kategorisinin antrenman yaptığı salona giren sokak köpeği neşe kaynağı oldu.
Dikili Lodos Minikler Kız Voleybol Takımı'nın Çandarlı'da yaptığı antrenmanda ilginç bir olay yaşandı. Altyapı takımı, Çandarlı Düğün Salonu'nda antrenman öncesi ısınma çalışması yaparken, sokak köpeği, açık kapıdan içeri girdi. Daire oluşturup ısınma hareketi yapan çocukların aralarına giren köpek, onlar gibi yapmaya çalıştı. Çocukları sevindiren köpek, ısınma hareketlerinin ardından onlarla birlikte koştu, sonra da salondan çıktı. Sokak köpeğinin verdiği tepkiyi anlatan Dikili Lodos Spor Kulübü antrenörü Murat Solmaz, "Çandarlı'da voleybolu yaşatmaya çalışıyoruz ancak maalesef burada spor tesisimiz yok. Düğün salonlarında ve açık alanlarda çalışıyoruz. 'Bazen ses oluyor' diye yazlıkçılar, jandarmaya şikayet ediyor ve çalışmalarımız yarım kalıyor. Bu imkanlarda bile kızlarımız pes etmeden çalışıyor, özveri gösteriyor. Ancak her şey spor değil, bazen de kızlarımızı çeşitli konularda bilgilendiriyor ve eğitimleriyle ilgileniyoruz. Bu yaşanan ilginç olayda da köpeğin çalışmaya katılmasına müdahale etmedim. Köpek çok akıllı ve uysal. Çocuklarımız da ondan korkmadı. Hayvan sevgisiyle büyüyen çocuklar, insanlara da zarar vermez diye düşünüyorum" dedi.
Sporculardan 11 yaşındaki Nil Asya Öner, "Köpek, parkta dolaşan bizim sevdiğimiz bir hayvan. Birden salona girdi, aramıza katıldı. Bizimle beraber çalıştı. Aramızda 'Takıma yeni bir oyuncu' esprini de yaptık ve adını 'Lodos koyduk" ifadelerini kullandı.

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