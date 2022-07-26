MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Voleybolcu Hande Baladın'ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı!

Voleybolcu Hande Baladın'ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı!

26.07.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanların ön plana çıkan sporcularından biri olan Hande Baladın, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sıklıkla anılmaya başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Eczacıbaşı VitrA'da oynayan Baladın'ın, Galatasaray'ın yıldız oyuncusuyla yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Voleybolcu Hande Baladın'ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı!

Voleybola küçük yaşlarda başlayan ve yıllar içerisinde birçok başarıya imza atan Hande Baladın özel hayatıyla da gündeme geliyor. Geçtiğimiz haftalarda adı, Anadolu Efes altyapısından yetişen basketbolcu Semih Say ile anılmıştı. Şimdi ise yeni aşkının, Galatasaray'ın yıldızı olduğu öne sürüldü.

HANDE BALADIN'IN SEVGİLİSİ BAKIN KİM ÇIKTI

Hande Baladın başarısı, güzelliği ve kariyeriyle son zamanların gözde isimlerinden biri oldu.

Voleybolcu Hande Baladın'ın yeni sevgilisi bakım kim çıktı!

Ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geldi.

Voleybolcu Hande Baladın'ın yeni sevgilisi bakım kim çıktı!

Geçtiğimiz haftalarda Semih Say ile pozunu paylaşmış ve bu hamle ile ikili, oldukça konuşulmuştu.

Voleybolcu Hande Baladın'ın yeni sevgilisi bakım kim çıktı!

Şimdi ise Baladın'ın, Galatasaray'da forma giyen Aytaç Kara ile beraber olduğu öne sürüldü.

Voleybolcu Hande Baladın'ın yeni sevgilisi bakım kim çıktı!

Arkadaşları ile bir mekanda eğlenirken verdikleri poz, ikinin hakkındaki iddiaları güçlendirdi.

Voleybolcu Hande Baladın'ın yeni sevgilisi bakım kim çıktı!

Voleybolcu Hande Baladın'ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzleyiciyle diyaloğu damga vurdu! “İrem’i arayayım belki soyunur”İzleyiciyle diyaloğu damga vurdu! “İrem’i arayayım belki soyunur”
Bu nasıl pantolon! Kasığına kadar indirdiBu nasıl pantolon! Kasığına kadar indirdi
Bu halini unutun! Şimdi de kulaklarını yaptırdıBu halini unutun! Şimdi de kulaklarını yaptırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Küçükkaya'dan çok konuşulacak iddia! Erken seçim için tarih verdi

Küçükkaya'dan çok konuşulacak iddia! Erken seçim için tarih verdi

Sosyal medyada gündem olmuştu! Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi

Sosyal medyada gündem olmuştu! Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi

Nisa Bölükbaşı itirafı! İçinde daha fazla tutamadı

Nisa Bölükbaşı itirafı! İçinde daha fazla tutamadı

Metrobüste iğrenç olay! Tuhaf sesler çıkarınca...

Metrobüste iğrenç olay! Tuhaf sesler çıkarınca...

İşsiz kalan şoförün hayatı değişti! Aylık kazancım 30 bin TL

İşsiz kalan şoförün hayatı değişti! Aylık kazancım 30 bin TL

Başvurana 6 bin 250 verilecek... 31 Temmuz son tarih

Başvurana 6 bin 250 verilecek... 31 Temmuz son tarih

İlginizi Çekebilir

Yıllarca ormanda tek başına yaşadı! Son hali şaşırttı

Yıllarca ormanda tek başına yaşadı! Son hali şaşırttı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Vücudunun değişimini gösterdi! Tamamen çıplak paylaştı

Vücudunun değişimini gösterdi! Tamamen çıplak paylaştı

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.