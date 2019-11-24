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Voleybolcular hastanelik oldu, maç ertelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 14:14 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Voleybol 1.

Voleybolcular hastanelik oldu, maç ertelendi

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) - TÜRKİYE Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Kuzeyboru takımının 10 oyuncusu, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Takımın oynayacağı Mardin Büyükşehir Belediyesi Başakspor maçı federasyon tarafından ertelendi.
Voleybol 1. Ligi'nin 7. haftasında Mardin Büyükşehir Belediyesi Başakspor ile karşılaşacak olan Kuzeyboru takımı oyuncuları, maçın oynanacağı kente gitti. Kamp yapacakları otele geçen oyuncalarda gece saatlerinde mide bulantısı ve ishal şikayetleri başladı. Bunun üzerine oyuncular, hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. 10 oyuncu, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Takımımız Mardin Büyükşehir Belediyesi Başakspor maçı için 22.11.2019 cuma günü Mardin’e gelerek kamp yapacağı otele yerleşmişti. Maalesef maçtan bir önceki gece yani 23.11.2019 gecesi takımızdan 10 sporcu henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple mide bulantısı ve ishal şikayeti ile hasteneye kaldırıldı. Oyuncularımız gece boyunca hastanede yatarak tedavi edilip sabah itibariyle taburcu edilmişledir. Maç federasyon tarafından ileri bir tarihe ertelenmiş olup, oyuncularımız otelde doktor gözetimi altında bekletilmektedir. Mardin Valisi Mustafa Yaman ve değerli eşi Gülseren Yaman’a misafirperverliği ve yardımları için teşekkür ediyoruz" denildi.

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Voleybolcular hastanelik oldu, maç ertelendi

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