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Volkan Bozkır, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nı kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.09.2018 12:59 | Son Güncelleme

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır: - "Türkiye ve ABD'nin gerçekten birbirlerine en ihtiyacı olduğu bir dönem yaşıyoruz. Bu dönemde ne Türkiye'nin ABD ile ne de ABD'nin Türkiye ile hasmane bir tutum içinde olması lüksü yoktur" - ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier: - "(İdlib'e olası müdahale) Herhangi bir olası müdahaleyle ilgili derin endişe taşıyoruz. Türk-Amerikan hükümetlerinin bu konuda aynı endişeleri paylaştığını düşünüyorum"

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, "Türkiye ve ABD'nin gerçekten birbirlerine en ihtiyacı olduğu bir dönem yaşıyoruz. Bu dönemde ne Türkiye'nin ABD ile ne de ABD'nin Türkiye ile hasmane bir tutum içinde olması lüksü yoktur." dedi.

Bozkır, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier'i Meclisteki makamında kabul etti.

Görüşme öncesinde konuşan Bozkır, Hovenier'in nezaket ziyaretinde bulunduğunu belirterek, "Görüşme sırasında bölgemizde cereyan etmekte olan son derece önemli gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunacağız. Ayrıca iki müttefik Türkiye ve ABD arasında son dönemde karşı karşıya olduğumuz bazı sıkıntıların nasıl giderilebileceğine ilişkin de TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Ankara'daki Amerikan Büyükelçiliği olarak bir katkıda bulunulabilir mi? Onun arayışı içine gireceğiz." ifadesini kullandı.

İki ülke ilişkilerini değerlendiren Bozkır, Türkiye ve ABD'nin birbirlerine en çok ihtiyacı olduğu bir dönemin yaşadığına dikkati çekti.

Bozkır, şunları kaydetti:

"Bu dönemde ne Türkiye'nin ABD ile ne de ABD'nin Türkiye ile hasmane bir tutum içinde olması lüksü yoktur. Bu sorunların giderilemeyecek nitelikte olmadığını düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde tekrar eski düzeyde birbirlerine güvenen, dost ve müttefik iki ülke olarak dünya siyaset arenasında yer alacağımızı temenni ediyorum."

Bozkır, Hovenier'e görevinde başarı diledi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier de ABD'yi temsilen TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır'ı ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti aktardı.

TBMM'nin, iki ülkenin çıkarlarını geliştirmek adına ne kadar önemli rol oynadığının farkında olduğunu belirten Hovenier, "Sayın Büyükelçi Bozkır'ın bu konudaki kişisel liderliği konusunda, henüz daha bireysel anlamda tecrübe etme fırsatım olmadı, bunun da olacağını biliyorum. Elbette hem kendisiyle hem de diğer liderlerle ortak çıkarlarımızın geliştirilmesi adına beraber çalışmaktan memnuniyet duyacağım." diye konuştu.

- "Türkiye ile ABD arasında aslında halledilemeyecek hiçbir sorun yok"

Bozkır, İzmir'de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson'ın durumuna ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:

"Türkiye ile ABD arasında aslında halledilemeyecek hiçbir sorun yoktur. Bunun nasıl tekrar eski rayına oturtulacağı konusunda ben şahsen basın yoluyla temaslar yerine iki ülkenin yetkilileri arasında yapılacak ve kamuoyuyla her şeyin paylaşılmayacağı temasların geçerli olduğuna inanıyorum. Diplomaside en önemli iki unsur; birisi mahremiyettir, diğeri ketumiyettir. Bu aşamada ABD ile Türkiye ilişkilerinin tekrar eski rayına oturtulmasında bu yüz yüze temaslarda ve yapılacak görüşmelerde böyle bir tavır çok önemlidir. Önümüzdeki dönemde bu sorunların giderileceğini ve tekrar bu iyi ilişkilerin en üst düzeyde devam edeceğine olan inancım tamdır."

"Türkiye ile ABD ilişkilerinin normale dönme süresiyle ilgili bir öngörünüz var mı?" sorusuna ise Bozkır, "Türkiye ile ABD ilişkilerini tek bir konuya teksif etmek yanlış olur. Ayrıca diplomaside bazen bir gün bile çok uzundur... Onun için bir süre vermek doğru değildir. Gelişmeler olumlu şekilde cereyan edecektir. Türkiye olarak biz ABD ile olan dostluğumuza önem veriyoruz. ABD'nin de aynı şekilde bize geri döneceğinden eminiz. Bu sorunlara karşılıklı görüşme yoluyla bir çözüm bulacağız." dedi.

Hovenier'in aynı soruya, "Söyleyeceklerimi en başta söylemiştim." karşılığını vermesi üzerine Bozkır, "Deneyimli bir diplomatın cevabı." ifadesini kullandı.

- "Olası müdahaleyle ilgili olarak derin endişe taşıyoruz"

Hovenier, Suriye'nin kuzeyine yaşanan gelişmeler hatırlatılarak, "Rusya'nın İdlib operasyonu var. Bununla ilgili ABD'nin kaygıları var. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna yönelik, şunları kaydetti:

"Bu konuda yine çok az şey söylemek istiyorum, Özellikle dün Suriye Özel Temsilcisi'nin burada yaptığı ziyaretten de yararlanarak. Bu konuda Sayın Başkanımız Trump da dün sabah tweet atmıştı, ABD'nin konuyla ilgili pozisyonuna ilişkin. Hükümetimizin de ifade ettiği gibi bu konuda herhangi bir olası müdahaleyle ilgili derin endişe taşıyoruz. Türk-Amerikan hükümetlerinin bu konuda aynı endişeleri paylaştığını düşünüyorum."

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