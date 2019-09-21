Volkan Bozkır, BM 75. Genel Kurul Başkanlığına resmen aday

SİNAN USLU - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, 2020 Eylül-2021 Eylül dönemini kapsayacak Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine aday gösterilmesiyle ilgili, "Ülkemiz ve milletimiz için bu çok önemli ve saygın göreve aday gösterilmiş olmaktan büyük bir gurur duyuyorum." dedi. Bozkır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 75. kuruluş

yıl dönümünde BM Genel Kurulu Başkanlığına, Türkiye adına aday

gösterildiğini bildirdi. "Ülkemiz ve milletimiz için bu çok önemli ve saygın göreve aday gösterilmiş olmaktan

büyük bir gurur duyuyorum." diyen Bozkır, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri

Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkürlerini iletti. Türkiye'nin de BM'nin kurucu üyeleri arasında yer aldığını hatırlatan Bozkır, amacı savaşları ve barışa yönelik

tehditleri önlemek, ülkeler arasında dostane ilişkiler kurmak ve uluslararası ekonomik

ve sosyal iş birliğini sağlamak olan, 193 üye ülkesiyle dünyanın en büyük uluslararası

örgütüne 1945 yılındaki kuruluşundan bu yana büyük önem

atfettiklerini belirtti.

Bozkır, "Birleşmiş Milletler'e bu kapsamda her türlü katkının verilmesi yanında,

örgüt içerisindeki karar alma, uygulama ve politika belirleme süreçlerinde daha aktif ve

etkili bir rol üstlenme hedefimiz, dış politikamızın her dönem önceliği olmuştur." diye konuştu. BM Genel Kurul Başkanlığı'na seçilmesi halinde Türkiye'nin, bu önemli

görevi ilk kez üstleneceğine işaret eden Bozkır, şunları söyledi: "Bunun Birleşmiş Milletlerin 75. kuruluş

yıl dönümünde gerçekleşecek olması ayrı bir öneme haizdir.

Türkiye olarak her ne şartta olursa olsun uluslararası barış ve güvenliğin korunması,

sorunların çok taraflı olarak ele alınması ve insan haklarının güçlendirilmesi

bağlamında norm oluşturan ve uluslararası meşruiyeti temsil eden tek küresel örgüt

olan Birleşmiş Milletlerin, daha güçlü ve etkin olması için katkılarımızı sürdürmeye

kararlıyız." - BM Genel Kurulu'nun yapısı BM'nin ana istişare organı olan BM Genel Kurulu, tüm üye ülkelerin birer oy hakkı bulunan temsilcilerinden

oluşuyor. Genel Kurul'da alınan kararlar dünya kamuoyunun ahlaki otoritesini ve ağırlığını taşıyor. Genel Kurul oturumları, geleneksel olarak her yıl eylül ayının en az bir iş günü bulunan ilk

haftasından sonraki üçüncü salı günü açılıyor.

21 as başkan ve 6 ana komitenin oturum

başkanları ile Genel Kurul Başkanı'nın seçimi normal oturumların başlamasından en az 3

ay önce yapılıyor. Kurul Başkanı, eşit coğrafi temsili temin etmek için her yıl sırayla 5

bölgeden (Afrika, Asya, Doğu Avrupa, Latin Amerika ve Karayipler, Batı Avrupa ve diğer

devletler) seçiliyor. BM Genel Kurul Başkanı'nın görev yaptığı dönem boyunca vatandaşı olduğu ülke,

Başkanlığı temsil ediyor. BM Genel Kurul Başkanı, Genel Kurul'un kural ve prosedürlerinin uygulanmasından

sorumlu. Başkan, aynı zamanda Genel Kurul'un ahlaki otoritesini ve üye 193 ülkenin

bir arada uyumlu bir şekilde çalışması konusunda idari amirliği ifade ediyor. BM Genel Kurul Başkanı, Genel Kurul oturumlarının usul kurallarını uygulamak, münferit Genel Kurul kararlarının uygulamasından sorumlu olmak, Genel Kurul kararlarının uygulamasını takip etmek görev ve sorumluluğunu taşıyor. Bu kapsamda Genel Kurul Başkanı medya, sivil toplum ve kamuoyuyla bir araya geliyor, BM konferanslarına ve hükümetler arası uluslararası ve bölgesel toplantılara katılıyor, üye

ülkeleri ziyaret ediyor.

- Türkiye bugüne kadar başkanlık yapmadı Türkiye, kurucu üyeleri arasında yer aldığı BM'ye, kuruluşundan bu yana büyük önem atfediyor. Türkiye bu kapsamda BM'ye her türlü katkının verilmesi yanında, örgüt içindeki karar alma,

uygulama ve politika belirleme süreçlerinde daha aktif ve etkili bir rol üstlenme hedefiyle 75. Dönem BM Genel Kurulu Başkanlığı'nı üstlenme niyetini 2014'te, içinde olduğu

BM Batı Avrupa ve diğer devletler grubu (BM Batı Grubu) üyelerine de iletti. Eylül ayı içinde 74. kez toplanacak BM Genel Kurulu'na bugüne kadar 72 üye ülke

başkanlık etti. Bugüne kadar Genel Kurul Başkanlığı yapmayan Türkiye, Eylül

2020'de başlayacak 75. Dönem BM Genel Kurul Başkanlığı için TBMM

Dışişleri Komisyonu Başkanı, İstanbul Milletvekili, Büyükelçi Volkan Bozkır'ı resmi olarak

aday gösterdi. BM Batı Grubuna mensup ülkelerden Danimarka, İsviçre, İsveç, Finlandiya, Portekiz, Malta,

İspanya, Almanya, Lüksemburg, Norveç, İtalya, İrlanda, Yeni Zelanda, Hollanda, Kanada,

Avustralya ve Belçika bu görevi daha önce üstlendi. 75. Dönem BM Genel Kurul

Başkanlığı için bu gruptaki Türkiye dışında herhangi bir diğer ülke adaylık açıklamasında

bulunmadı.