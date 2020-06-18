Volkan Bozkır BM Genel Kurul Başkanı seçildi

Bozkır, Türkiye'den bu göreve seçilen ilk isim oldu. BM Güvenlik Konseyi'nin geçici üyelerinden dördü de belirlendi.Birleşmiş Milletler (BM) 75'inci Genel Kurul Başkanlığına Türkiye'nin eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakerecisi Volkan Bozkır seçildi. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, Türkiye'den BM Genel Kurul Başkanlığına seçilen ilk isim oldu.

Bozkır, 15 Eylül'de görevi BM 74'üncü Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande'den devralacak ve Eylül 2021'e kadar üstlenecek. BM Genel Kurulu Başkanı, oturumları yönetmek ve Kurul'un işleyişini düzenlemek görevli.

BM Genel Kurul Başkanı, eşit coğrafi temsili sağlamak amacıyla her yıl sırayla bir bölgeden seçiliyor. Üye ülkeler; "Afrika", "Asya", "Doğu Avrupa", "Latin Amerika ve Karayipler" ve "Batı Avrupa ve diğer devletler" olmak üzere beş ayrı bölgeye ayrılmış durumda.

Bozkır, Türkiye'nin de içinde bulunduğu "Batı Avrupa ve diğer devletler" grubundan başkanlığa seçildi.

Bu gruptaki ülkeler arasında uzlaşıya gidilebilseydi, Bozkır Genel Kurul'da oylama yapılmaksızın konsensüsle başkanlığa getirilecekti. Ancak Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Ermenistan'ın itirazı nedeniyle "Batı Avrupa ve diğer devletler" grubu içinde uzlaşı sağlanamadı ve bu nedenle Genel Kurul'da oylama yapıldı.