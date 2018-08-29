Volkan Bozkır, Büyükelçi Berger'i kabul etti

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, "Türkiye-AB ilişkilerinin en iyi günlerini yaşadığını söylemek güç olabilir ancak Sayın Büyükelçi ve sonrasında AB komiserleri ve siyasileriyle, bu ilişkinin tekrar nasıl eski güçlü günlerine döndürülebileceği konusunda temaslarımızı yoğunlaştıracağız." dedi.
Bozkır, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'i Meclis'teki makamında kabul etti.
Berger'in kendisine nezaket ziyaretinde bulunduğunu belirten Bozkır, görüşmede Türkiye-AB ilişkilerinin gelecek dönemdeki ilişkileri hakkında görüş teatisinde bulunacaklarını söyledi.
Volkan Bozkır, bugün yapılacak Reform Eylem Grubu Toplantısı'ndan önce böyle bir görüşmeyi gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Türkiye bakımından AB ilişkilerinin stratejik öneme haiz olduğunu vurgulayan Bozkır, Türkiye'nin bu ilişkilere önem atfettiğini belirtti. Volkan Bozkır, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye-AB ilişkilerinin en iyi günlerini yaşadığını söylemek güç olabilir ancak Sayın Büyükelçi ve sonrasında AB komiserleri ve siyasileriyle, bu ilişkinin tekrar nasıl eski güçlü günlerine döndürülebileceği konusunda temaslarımızı yoğunlaştıracağız. İki tarafında çok önemli çıkarlarının olduğu bu ilişkinin sürdürülmesi, güçlendirilmesi her iki tarafın da yararına olacaktır.
Sanıyorum önümüzdeki dönemde iki tarafın da atacağı önemli adımlarla bu noktayı sağlayabileceğimizi ümit ediyorum. Sayın Christian Berger'e de bu ziyareti için teşekkür ediyorum. Kendisi ile yakın iş birliğimizi yeni dönemde de sürdüreceğimizi ümit ediyorum."
- "2,5 yıl aradan sonra yapılıyor olması önemli"
Berger de Volkan Bozkır'a kendisini kabul etmesi nedeniyle teşekkür etti.
Bugün yapılacak Reform Eylem Grubu Toplantısı ile ziyaretinin aynı güne denk gelmesinin tesadüf olduğunu ifade eden Berger, söz konusu toplantının önemli olduğunu, sonuçlarını sabırsızlıkla beklediklerini söyledi. Christian Berger, "Özellikle 2-2,5 yıl gibi bir aradan sonra yapılıyor olması da ayrıca önemli." diye konuştu.
Berger, toplantının hazırlıklarına baktıkları zaman, AB ilişkileri ve ayrıca uyum sürecinin de toplantının gündeminin odağında olacağını gördüklerini kaydetti.
Bozkır'ın konuşmasında, Türkiye-AB ilişkilerinin önemine değindiğini anımsatan Berger, şöyle konuştu:
"Bu konuda haklısınız, biz de aynı derecede büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede önümüzdeki haftalar ve aylar gerçekten önemli bir dönem olacak. Son haftalarda, aylarda sizin de bildiğiniz üzere Avrupa'da bazı siyasiler açıklamalarda bulundu. Tüm bu açıklamalarda, Türkiye'nin aday ülke olarak taşıdığı önemin yanı sıra stratejik ittifakımızın da önemini vurguladılar. O sebepten dolayı biz önümüzdeki haftalarda ve aylarda bu temasların yeniden güçlendirilmesini bekliyoruz. Bu süreçte yeni yönetim sisteminin de şekillendirildiğini görüyoruz."
Christian Berger, verimli iş birliğinin gelecek dönemde de aynı şekilde sürmesini dilediklerini belirterek, Dışişleri Komisyonu ile olan ilişkilerini, gelecek dönemde tekrar güçlendirmeyi arzu ettiklerini söyledi.
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