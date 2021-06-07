Volkan Bozkır Eylül ayında görevi devredecek! Yeni BM Genel Kurul Başkanı seçildi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun yeni dönem başkanlığı için gerçekleştirilen seçimde Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid ile Afganistanlı tecrübeli diplomat Dr. Zalmai Rassoul yarıştı. Seçimlerin sonunda 143 oy ile Shadid, 76’ıncı BM Genel Kurulu Başkanı olarak seçilirken, Rassoul ise 48 oy aldı.

MALDİVLER GÖREVİ İLK KEZ ÜSTLENECEK

Çeşitli bölgesel gruplar arasında dönüşümlü olarak yıllık olarak düzenlenen BM Genel Kurulu başkanlığı görev sırası 76’ıncı Dönemde (2021-2022), Asya-Pasifik grubundan bir başkanla yönetilmesi gerekiyor. Söz konusu seçimlerle BM Genel Kurul başkanlığı görevini alacak olan Maldivler, BM Genel Kurulu Başkanlığı görevini ilk kez üstlenecek.

Görevi BM 75’inci Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır’dan 14 Eylül’de devralacak olan Shadid’in adaylığı, Maldivler tarafından Aralık 2018’de açıklamıştı. Shahid, özellikle çok taraflı forumlarda, engin diplomatik deneyim ve güçlü kimlik bilgileriyle BM Genel Kurulu’nu yönetebilecek düzeyde bir şahsiyet olarak değerlendiriliyor.

BOZKIR TEBRİK ETTİ

BM 75’inci Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır, “BM 76. Genel Kurul Başkanlığı görevine, BM Genel Kurulu’nda bu sabah başkanlığımda yapılan oylamayı kazanan Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid seçildi. 14 Eylül’de görevi benden devralacak olan Sn. Shahid’i tebrik ediyorum” dedi.