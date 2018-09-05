Volkan Bozkır, KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay ile görüştü

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bir araya geldi.

Bozkır, Özersay ile Meclis'teki makamında görüştü.

Bu arada Bozkır, Estonya Büyükelçisi Marin Mottus ile Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima'yı da ayrı ayrı kabul etti.

