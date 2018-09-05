HABER

Volkan Bozkır, KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.09.2018 17:56 | Son Güncelleme

Volkan Bozkır, KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay ile görüştü

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bir araya geldi.

Bozkır, Özersay ile Meclis'teki makamında görüştü.

Bu arada Bozkır, Estonya Büyükelçisi Marin Mottus ile Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima'yı da ayrı ayrı kabul etti.

PARTNERKadınlarda ağrılı cinsel ilişki neden olur?Kadınlarda ağrılı cinsel ilişki neden olur?
TBMM Başkanı Yıldırım'ın görüşme trafiği TBMM Başkanı Yıldırım'ın görüşme trafiği 
MHP'nin adayı Hüseyin SözlüMHP'nin adayı Hüseyin Sözlü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Volkan Bozkır

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

Parkta ilişkiye girdiler!

Parkta ilişkiye girdiler!

Böyle genelev görülmedi!

Böyle genelev görülmedi!

KKTC’de zamlar nedeniyle Tarım Bakanlığı’nı bastılar

KKTC’de zamlar nedeniyle Tarım Bakanlığı’nı bastılar

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

Diğer Haberler
MHP’li vekil: Sarayın önünde çadır kuracağım

MHP’li vekil: Sarayın önünde çadır kuracağım

30 Ağustos resepsiyonunda 'şarbon' testi! Binali Yıldırım: Önce Bakan yesin

30 Ağustos resepsiyonunda 'şarbon' testi! Binali Yıldırım: Önce Bakan yesin

24 Haziran seçimleri sonrası son anket! Metropoll yayınladı: Erdoğan'a görev onayı yüzde 44'e düştü

24 Haziran seçimleri sonrası son anket! Metropoll yayınladı: Erdoğan'a görev onayı yüzde 44'e düştü

Devlet Bahçeli'den yerel seçim uyarısı: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açabilir

Devlet Bahçeli'den yerel seçim uyarısı: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açabilir

Abdulkadir Selvi: İdlib operasyonunun Türkiye'yi vurmasından korkuluyor

Abdulkadir Selvi: İdlib operasyonunun Türkiye'yi vurmasından korkuluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimlerde ittifak açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimlerde ittifak açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.