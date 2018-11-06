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Volkan Bozkır'ın Meclisteki görüşmeleri

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.11.2018 16:36 | Son Güncelleme

Volkan Bozkır'ın Meclisteki görüşmeleri

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer ve Karadağ Parlamentosu Sağlık, Çalışma ve Sosyal Kalkınma Komisyonu Başkanı Suad Numanovic ile ayrı ayrı görüştü.

Bozkır'ın Meclis Dışişleri Komisyonundaki görüşmeleri, basına kapalı gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD ingiltere TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır

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