Volkan Bozkır'ın Meclisteki görüşmeleri

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer ve Karadağ Parlamentosu Sağlık, Çalışma ve Sosyal Kalkınma Komisyonu Başkanı Suad Numanovic ile ayrı ayrı görüştü.

Bozkır'ın Meclis Dışişleri Komisyonundaki görüşmeleri, basına kapalı gerçekleşti.

