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Volkan Bozkır'ın Meclisteki görüşmeleri

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2019 19:50 | Son Güncelleme

Volkan Bozkır'ın Meclisteki görüşmeleri

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Belçika Başbakan Yardımcısı, Savunma ve Dışişleri Bakanı Didier Reynders ile Avusturalya'nın Viktorya Eyaleti Parlamentosu milletvekilleri ile ayrı ayrı görüştü.

Bozkır, Meclis Dışişleri Komisyonu'ndaki ilk görüşmesini Avusturalyalı heyet ile gerçekleştirdi. Anzak Günü dolayısıyla Türkiye'de bulunan heyeti TBMM'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Bozkır, heyetin Ankara ve Çanakkale'deki temasları kapsamında Türkiye'den güzel anılarla ayrılmalarını temenni etti.

Bozkır, daha sonra Belçika Başbakan Yardımcısı, Savunma ve Dışişleri Bakanı Didier Reynders ve beraberindekilerle bir araya geldi.

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