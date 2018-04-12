Volkan Demirel, Ali Elmacı'yı yalnız bırakmadı

Milli kaleci Volkan Demirel dün akşam Teşvikiye’de bulunan bir sanat galerisinde objektiflere yansıdı. Galeride açılan KİMERA isimli serginin sanatçılarından birisi de geçtiğimiz aylarda 50 bin TL’ye kaleci Volkan Demirel’in aile portresini sanata dönüştüren usta ressam Ali Elmacı’ydı. Volkan Demirel, Ali Elmacı, imzalı portreyi sosyal medya hesabından paylaşmış bu paylaşımın ardından birçok kullanıcı tarafından “Resmin kendisi bile isyan etti”, “Sanayide tabelacıya yaptırılmış” yorumlarına maruz kalmıştı. Yaşanan bu olay sonrası Volkan Demirel, eşiyle birlikte düzenlenen sergide usta isim Elmacı’yı yalnız bırakmadı.