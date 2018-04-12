MAGAZİN

Volkan Demirel, Ali Elmacı'yı yalnız bırakmadı

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.04.2018 11:32 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel, ocakta ressam Ali Elmacı'ya aile tablosunu resmettirmişti. Sosyal medyada paylaştığı tablo takipçileri tarafından eleştirilen milli kaleci, özgün resimleriyle tanınan ressam Elmacı'ya destek çıkmıştı. Demirel, dün de Elmacı'yı yeni sergisinin açılışında yalnız bırakmadı.

Volkan Demirel, Ali Elmacı'yı yalnız bırakmadı

Milli kaleci Volkan Demirel dün akşam Teşvikiye’de bulunan bir sanat galerisinde objektiflere yansıdı. Galeride açılan KİMERA isimli serginin sanatçılarından birisi de geçtiğimiz aylarda 50 bin TL’ye kaleci Volkan Demirel’in aile portresini sanata dönüştüren usta ressam Ali Elmacı’ydı. Volkan Demirel, Ali Elmacı, imzalı portreyi sosyal medya hesabından paylaşmış bu paylaşımın ardından birçok kullanıcı tarafından “Resmin kendisi bile isyan etti”, “Sanayide tabelacıya yaptırılmış” yorumlarına maruz kalmıştı. Yaşanan bu olay sonrası Volkan Demirel, eşiyle birlikte düzenlenen sergide usta isim Elmacı’yı yalnız bırakmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Volkan Demirel Ali Elmacı

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