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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever mini elbiseli pozuyla mest etti! "Sen nesin böyle ya"

20.06.2022 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya pozlarıyla magazin gündeminde yer almaya devam eden Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, çok konuşulacak pozlarına bir yenisini daha ekledi. Güzelliği ve düzgün vücuduyla beğeni toplayan Zeynep Sever Demirel, mini elbisesiyle kamera karşısında yerini aldı.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever mini elbiseli pozuyla mest etti! "Sen nesin böyle ya"

Tescilli güzel Zeynep Sever Demirel, nefes kesen pozlarına devam ediyor. Sportif vücuduyla dikkat çeken Zeynep Sever Demirel, mini elbiseli pozuyla beğeni topladı.

MİNİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ

32 yaşındaki Zeynep Sever Demirel son zamanların popüler isimlerinden biri oldu.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever mini elbiseli pozuyla mest etti!

Zeynep Sever Demirel'in Instagram'da 530 bin takipçisi bulunuyor.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever mini elbiseli pozuyla mest etti!

Pozları ve tarzıyla da ön plana çıkan Demirel, mini elbiseli pozuyla takipçilerinden, "Sen nesin böyle ya", "Süpersin canım" gibi yorumlar aldı.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever mini elbiseli pozuyla mest etti!

Instagram'ını aktif olarak kullanan Zeynep Sever, eşi Volkan Demirel ile de sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever mini elbiseli pozuyla mest etti!

Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel'in Yade Demirel ve Yeda Demirel adında iki kız çocuğu bulunuyor.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever mini elbiseli pozuyla mest etti!

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever mini elbiseli pozuyla mest etti!

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever mini elbiseli pozuyla mest etti!

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever mini elbiseli pozuyla mest etti!

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