Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever mini elbiseli pozuyla mest etti! "Sen nesin böyle ya"

Tescilli güzel Zeynep Sever Demirel, nefes kesen pozlarına devam ediyor. Sportif vücuduyla dikkat çeken Zeynep Sever Demirel, mini elbiseli pozuyla beğeni topladı.

MİNİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ

32 yaşındaki Zeynep Sever Demirel son zamanların popüler isimlerinden biri oldu.

Zeynep Sever Demirel'in Instagram'da 530 bin takipçisi bulunuyor.

Pozları ve tarzıyla da ön plana çıkan Demirel, mini elbiseli pozuyla takipçilerinden, "Sen nesin böyle ya", "Süpersin canım" gibi yorumlar aldı.

Instagram'ını aktif olarak kullanan Zeynep Sever, eşi Volkan Demirel ile de sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel'in Yade Demirel ve Yeda Demirel adında iki kız çocuğu bulunuyor.





