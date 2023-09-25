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Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel birlikte şarkı söyledi! Sosyal medya yıkıldı

25.09.2023 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde Hatayspor'un Teknik Direktörü olan ve büyük yıkım sonrasında canla başla çalışan Volkan Demirel, eşi Zeynep Sever Demirel ile birlikte bir doğum günü partisinde dikkat çekti. İkili beraber şarkı söyleyince sosyal medya yıkıldı.

Fenerbahçe'nin efsane kalecisi olan Volkan Demirel kadar oyuncu eşi Zeynep Sever de tanınan bir isim. Özellikle güzelliği ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren Zeynep Sever tarzıyla da beğenilen bir isim.

Son olarak Volkan Demirel eşi Zeynep Sever Demirel ile birlikte bir doğum günü partisine katıldı. Bu özel gecede Demirel çifti, 'İmkansız Aşk' şarkısını söyleyerek davetlilere adeta mini bir konser verdi.

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Ünlü çiftin bu samimi halleri, geceye damga vurdu ve sosyal medyada büyük beğeni topladı. Zeynep Sever ve Volkan Demirel'in o hallerine "Adam gibi adam", "Rabbim bize de nasip et", "Bu nasıl güzel bir çift", "Bu adama ayı diyen karşısında beni bulur" yorumlarında bulundu.

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Zeynep Sever'in paylaştığı fotoğraflara da "Maşallah" yorumları yağdı.


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