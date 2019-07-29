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Volkan Köklü: "Oto yıkama dijitale taşındı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 15:39 | Son Güncelleme

İş adamı Volkan Köklü, ortaya çıkardığı mobil oto yıkama uygulamasında 1 milyon aktif kullanıcıya ulaşmayı hedeflediğini söyledi.İş adamı Volkan Köklü ortaya çıkardığı yeni uygulaması hakkında bilgi verdi.

Volkan Köklü: "Oto yıkama dijitale taşındı"

İş adamı Volkan Köklü, ortaya çıkardığı mobil oto yıkama uygulamasında 1 milyon aktif kullanıcıya ulaşmayı hedeflediğini söyledi.
İş adamı Volkan Köklü ortaya çıkardığı yeni uygulaması hakkında bilgi verdi. YIKAA adlı mobil oto yıkama uygulamsı 1 yıl içinde 1 milyon aktif kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. Köklü 1 ay önce hizmet vermeye başlayan uygulamanın son zamanlarda yoğun ilgi gördüğünü belirterek uygulamanın vakit sıkıntısı yaşayanların en büyük yardımcısı olacağını kaydetti.
Volkan Köklü,”Aslında yeni çıkmış bir uygulama değil yaklaşık 4 aydır üzerinde çalışılan ve aktif olan bir uygulama..Ancak sosyal medyadaki reklam çalışmalarımızdan sonra oldukça yoğun ilgi gören uygulama haline geldik ve her geçen gün daha da yoğun bir kitle ile karşılaşmaktayız.’Dilediğin anda,YIKAA kapında’ sloganı ile çıktığımız bu yolda diledikleri yere çok kısa süre içerisinde gelip araçlarını en kısa sürede susuz buharlı bir sistem ile temizlemekteyiz” dedi.
YIKAA nedir?
Köklü hayata geçirdiği uygulamayı şu sözlerle anlattı: “YIKAA en basit tanımla bir susuz buharlı mobil oto yıkama uygulamasıdır. Yıkaa, sunduğu paket içeriklerinden kendinize en uygun olanı seçmenize yardımcı olur ve basic arayüzü ile tek tıkla bulunduğunuz yere ulaşır. Üstelik gönderim zamanını seçebileceğinizi unutmayın.
Online ödeme ile zaman kazanın.Aracınızı sadece dış veya iç-dış olarak yıkama sekmesinden dilediğiniz paketi seçerek ararlanabilirsiniz. Dilerseniz belirlediğiniz bir gün ve saat aralığından rezervasyon oluşturarak paketlerimizden yararlanabilirsiniz.”

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