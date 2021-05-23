Volkan Konak'in kızını görenler şaştı kaldı! İşte Ünlü isimler ve mezun oldukları bölümler

Volkan Konak mezun olan kızı Şimal ile fotoğrafını yayınlayarak kızını İnstagram hesabı üzerinden tebrik etti. Konak'ın bu paylaşımının ardından televizyon ve sanat camiasından tanıdığımız birçok ününün hangi bölümden mezun olduğu merak konusu oldu. İşte ünlü isimlerin mezun oldukları bölümler ve sınıf arkadaşlarına ait o kareler...

Volkan Konak'in kızını görenler şaştı kaldı! İşte sanat dünyasının tanınmış isimleri ve mezun olduğu bölümler...

Uzun bir sürenin ardından 'Kuzeyinoğlu Volkan Konak' adlı program ile ekranlara dönen Karadeniz'in sevilen ismi Konak'ın kızı Şimal Konak üniversiteden eğitimini tamamladı.

Amerika'da Suffolk Üniversitesi'nden mezun olan kızı ile büyük gurur yaşayan Konak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşadığı gururu gözler önüne serdi.

Konak, gönderisinin altına "Biricik kızım, yolun açık olsun. Alnında taşıdığın cesur uygarlık ışığı rehberin olsun." sözlerini düştü.

İşte ünlülerin mezun oldukları bölümler ve sınıf arkadaşları Bir dönem Kısmetse Olur adlı programı sunmasıyla adından epeyce söz ettiren ünlü sunucu Seda Akgül sosyal medya hesabından okul yıllarına ait bir fotoğrafını yayınladı. Akgül'ün paylaşımı sonrası birçok ünlü ismin aynı okuldan mezun olduğu ortaya çıktı. Farklı dönemlerde aynı okulda okuyan ünlü isimlerin öğrencilik fotoğrafları peş peşe gelince ilgi odağı oldu.

Mahşerin dört atlısı Mehmet Ali Erbil, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı’nda öğrenciyken çekildiği bir kareyi İnstagram hesabından paylaştı. Bilginer, Cüneyt Çalışkur ve Faik Ertener'in yer aldığı kareyi 'Konservatuvar yılları; mahşerin dört atlısı' notuyla yayınlayan Erbil'in fotoğrafı büyük ilgi gördü.

Aynı geminin tayfaları Kansu 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden sınıf arkadaşlarının fotoğrafını sosyal medya hesabından 'Yıl 1998 aynı geminin tayfaları' notuyla paylaştı. Fotoğrafı gören takipçileri 'Yok artık, bu nasıl sınıf' şeklinde yorumlar yaptı.

Sivri dili hukuk fakültesine dayanıyormuş İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezun olan Armağan Çağlayan bu fotoğraf karesini yayınladı. Çağlayan fotoğrafının altına şu notu düştü; "İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi yıllığı 1987 "

Aynı grubun üyeleri lise arkadaşı çıktı Mor ve Ötesi Grubu’nun solisti Harun Tekin lise yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Tekin, "Alman Lisesi’nin festivalinde çalacağız diye bir arşivleri karıştırdık. Kerem (kabadayı) buldu, çıkardı bunu. 2 gündür bu resme bakıp gülümsüyorum ara ara. Alman Lisesi bahçesindeyiz, lise 3 bitiyor, bir yıl daha var yani mezuniyete, birkaç hafta sonra bir stüdyo kaydına gireceğiz ama bestelerimiz kaybolmasın, ilerde dinletir eşe dosta hava atarız diye. Albüm filan asla yok planlar arasında. İyi de çalmıyoruz üstelik, yani bu yüzümüzdeki öyle biz inanılmaz bir müzik grubuyuz filan ifadesi de değil. Neşe bu. Daha sonra zaman zaman kaybettiğimiz, zaman zaman kaybetmek için de elimizden geleni yaptığımız, sonra ama hep bir şekilde yeniden bulduğumuz neşe aslında. Başka her şeyin bir yan etki olduğunu hatırlatan, oyun oynayan çocukların neşesi. Oyunumuz, ve neşemiz daim olsun." notunu düşerek kısa süreli geçmişe dönüş yaşattı.

Lise yıllarına döndü Ünlü oyuncu Ceyhur Fersoy, lise yıllarına ait bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşıp altına bu notu düştü: Sene 1999 Yer: Moda Özel Bem Lisesi Sınıf:10TM

Bir gecenin siyahında geri döneriz hocam... Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olan 37 yaşındaki oyuncu Mert Fırat'ın hocası Elif Çongur, fotoğrafı "Ev toplarken toplamayı bırakıp kutularda bulduğun fotoğraflara dalıyorsun bir süre. Kafandaki kep bizim sahnenin siyahında kaybolmuş ama cübbe omuzda" notuyla paylaştı. Mert Fırat ise 'Sahnenin siyahında bir süre kaybolur, bir gecenin siyahında geri döneriz hocam. Sayenizde' yorumunu yaptı.

Usta oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, Instagram sayfasında geçmişe döndü "1985 Yıldız Teknik Üniversitesinde öğrenciyim.." notuyla bu paylaşımı yaptı. Alkan'ın paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Vazgeçmedi 25 yıl sonra mezun oldu Usta oyuncu Nurseli İdiz, 25 yıl önce Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nü yarıda bırakmıştı, aftan yararlanarak geçtiğimiz yıl yeniden okula dönenen İdiz, geçtiğimiz yıl mezun oldu. Kepli fotoğrafını yayınlayan İdiz, "Bugün farklı bir gün dünden. Bilgi birikimimi, sanat anlayışımı duyumsatan bölümüm Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldum. Yepyeni bir açılım kazandıran bölümüm için çalışmalıyım. Sanat - Kültür - İnsan, benim yeni söylemim. Kültürlülük özelliğinden beslenen ülkemden asla vazgeçemem." notunu düştü.

20 yaş akımına oyuncu Burak Altay okul yıllarına ait bir fotoğrafla katıldı. Engin Altan Düzyatan ve Rıza Kocaoğlu ile Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Anasanat bölümünde okuyan Altay paylaştığı karelere, '20’li yaşlarda da... Bu da 3'lüsü... Üç yapraklı yonca' ifadelerine yer verdi.

Meğer sınıftan arkadaşlarmış Güldür Güldür Show ekip üyelerinden Ünal Yeter ve Özgün Aydın'ın okul arkadaşı olduğu ortaya çıktı. 'Orta Bahçe'nin ortası 2002' notuyla paylaştı. Aynı fotoğrafı paylaşan Ünal Yeter ise, 'Gençliğimiz varmış be Özgün'üm. Gerçi sen şimdi de gençsin. Gıcık oluyorum sana' mesajını yazdı.

Gözlerim doldu Bir dönem kendisinin de okuduğu Ankara Bahçelievler Ortaokulu öğrencileri Hülya Avşar’a okul yıllarına ait bir fotoğraf hediye etti. Aldığı hediye karşısında duygulanan ünlü oyuncu ‘Ankara'da Yetenek Sizsiniz çekiminde okuduğum Bahçelievler Ortaokulu öğrencilerinin bana hediyesi. Gözlerim doldu’ iletisini paylaştı.

Birce , Aslı ve Melisa hepsi aynı dönemin mezunu çıktı Oyuncu Aslı Enver bir arkadaşının yaptığı tbt fotoğrafını ınstagram hesabından yayınladı. Kısa sürede büyük ilgi gören paylaşım çok konuşuldu. Aslı Enver, Melisa Sözen ve Birce Akalay'ın bir dönem aynı okulda okuduğu ortaya çıktı. Sözen, 'Bebeler... Bu arada keşke kaşlarım da mezuniyete katılsaymış' mesajını yazdı.

Fahriye Evcen'e hiç yorum yapılaması dikkat çekti Boğaziçi Üniversitesi’nden 2014 yılında tarih bölümünü bitiren ünlü oyuncu, yıllık için kepli poz verdi. Ancak yıllıkta oyuncuya ayrılan bölüme hiçbir arkadaşının yorum yazmaması gözlerden kaçmadı.

Oyuncu Mert Turak sosyal medya hesabından gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını '1996 Konak Belediye Tiyatrosu... “Biz bu yola dün çıkmadık gençler" notuyla yayınladı.

En son Çukur adlı fenomen dizide 'Selim' karakterine hayat veren oyuncu Öner Erkan'ın da yer aldığı kare sosyal medyada kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.