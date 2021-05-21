Volkan Konak'ın sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı! İşte özel hayatını sır gibi saklayan sanatçının eşi...

Volkan Konak'ın eşi ve çocuklarının çok merak edilen fotoğrafları ortaya çıktı. İşte o fotoğraflar...

VOLKAN KONAK'IN SIR GİBİ SAKLADIĞI EŞİ BAKIN KİM ÇIKTI!

Star TV'de yayınlanan 'Kuzeyin Oğlu' isimli televizyon programıyla yeniden ekranlara dönen sanatçı Volkan Konak, son dönemde adından en fazla söz ettiren isimlerden biri oldu.

1967 doğumlu olan 54 yaşındaki ünlü sanatçı diğer sanatçıların aksine özel hayatını gizli saklı yaşamayı tercih eden isimlerden.

EŞİNİ VE ÇOCUKLARINI ŞÖHRETTEN UZAK TUTTU Öyle ki şimdiye dek eşinin ve çocuklarının fotoğrafları sosyal medyada hiç yer almamıştı.

Şarkıcı Volkan Konak'ın 3 çocuğunun fotoğrafları sosyal medyada yakın zamanda ortaya çıktı.

Daha sonra herkes Konak'ın eşinin kim olduğunu harıl harıl araştırmaya başlamış fakat herhangi bir bilgi bulunamamıştı.

Resmi Instagram hesabından da hiç kimseyi takip etmeyen Volkan Konak'ın gizli saklı tuttuğu eşinin ortaya çıkması ise fazla uzun sürmedi.