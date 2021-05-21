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Volkan Konak'ın sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı! İşte özel hayatını sır gibi saklayan sanatçının eşi...

21.05.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzeyin Oğlu ismiyle tanınan Trabzon, Maçka doğumlu 54 yaşındaki ünlü şarkıcı Volkan Konak, yakın zamanda yeniden televizyon ekranlarına dönmüştü. Karadeniz müziğinin önemli isimlerinden Volkan Konak, özel hayatını gizli ve gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden isimlerden. Evli ve 3 çocuk babası olduğu bilinen ünlü sanatçı eşi ve çocuklarını adeta bir sır gibi saklıyordu.

Volkan Konak'ın eşi ve çocuklarının çok merak edilen fotoğrafları ortaya çıktı. İşte o fotoğraflar...

VOLKAN KONAK'IN SIR GİBİ SAKLADIĞI EŞİ BAKIN KİM ÇIKTI!

Star TV'de yayınlanan 'Kuzeyin Oğlu' isimli televizyon programıyla yeniden ekranlara dönen sanatçı Volkan Konak, son dönemde adından en fazla söz ettiren isimlerden biri oldu.
1967 doğumlu olan 54 yaşındaki ünlü sanatçı diğer sanatçıların aksine özel hayatını gizli saklı yaşamayı tercih eden isimlerden.

EŞİNİ VE ÇOCUKLARINI ŞÖHRETTEN UZAK TUTTU

EŞİNİ VE ÇOCUKLARINI ŞÖHRETTEN UZAK TUTTU
Öyle ki şimdiye dek eşinin ve çocuklarının fotoğrafları sosyal medyada hiç yer almamıştı.
Şarkıcı Volkan Konak'ın 3 çocuğunun fotoğrafları sosyal medyada yakın zamanda ortaya çıktı.
Daha sonra herkes Konak'ın eşinin kim olduğunu harıl harıl araştırmaya başlamış fakat herhangi bir bilgi bulunamamıştı.
Resmi Instagram hesabından da hiç kimseyi takip etmeyen Volkan Konak'ın gizli saklı tuttuğu eşinin ortaya çıkması ise fazla uzun sürmedi.

İŞTE VOLKAN KONAK'IN SIR GİBİ SAKLADIĞI EŞİ...

İŞTE VOLKAN KONAK'IN SIR GİBİ SAKLADIĞI EŞİ...
Konak'ın gizli tuttuğu eşi Selma Konak'ın da fotoğrafları ortaya çıktı.
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Anahtar Kelimeler:
Star TV
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