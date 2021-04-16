16 Nisan tarihinde yani bugün Star Tv'de yeni programıyla izleyicisinin karşısına çıkacak olan başarılı sanatçı Volkan Konak'ın hayatı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği, her hafta birbirinden ünlü isimlerle, eğlenceye ve müziğe damga vurulacak Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programı izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Peki Volkan Konak kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Kuzeyin Oğlu ne demek?
54 yaşında olan ve 27 Şubat 1967 tarihinde Trabzon'un Maçka İlçesi'nde dünyaya gelen Volkan Konak, ilk orta ve lise eğitimini Maçka'da tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'na girmiştir. 1988 senesinde konservatuarı bitirip aynı sene İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler Master eğitimine başlamıştır.
Karadeniz müziğini evrensel müzik formlarıyla buluşturan ve özgün bir yapıda tekrardan şekillendiren Volkan konak, ilk albümü 'Efulim'i 1993 senesinde yapmıştır. Albüm başta Karadeniz halkının ve müzikseverlerin beğenisini kazanmıştır. Daha sonra 1994 senesinin Ekim ayında 'Gelir misin Benimle' isimli albümünü hazırlamış ve askerlik görevi nedeniyle bir süre çalışmalarına ara vermiştir.
Askerlik görevini tamamlamasının ardından hemen üçüncü albümü 'Volkanik Parçalar'ın çalışmasına başlamıştır. Üç aylık çalışmanın ardından bu albüm müzikseverlerin beğenisine sunulmuştur. Volkan konak 1998 yılının Nisan ayında kendisi tarafından kurduğu 'Kuzey Müzik Prodüksiyon' isimli firmasından 'Pedaliza' isimli albümünü müzikseverlerin beğenisine sunmuştur. 1993 senesinden bu yana albüm çalışmalarında yaklaşık elli adet bestesini sergilemiş ve bu çalışmalar sonunda Gazeteciler Cemiyeti, çeşitli vakıf ve dernekler tarafından yılın sanatçısı seçilmiştir. 1997 yılında Politika Dergisi tarafından 'Yılın En İyi Müzik Sanatçısı' ödülüne layık görülmüştür.
Volkan Konak'ın 1993 senesinde ürettiği bir bestesinin tüm dünya hakları Kuzey Müzik Prodüksiyon ile Fransız prodüktör Alain Finet tarafından yapılan sözleşme sonucunda Alain Finet tarafından satın alınmıştır. Bu beste İspanyolca olarak tüm dünyada yayınlanmak üzere single olarak çıkarılmıştır. 2000senesinde 'Şimal Rüzgarı' adlı albümünü DMC'den çıkararak dinleyicilerine ulaştırmıştır.
2003 senesi Aralık ayında 3.5 yıl aradan sonra yine DMC etiketiyle yayınlanan 'Maranda' adlı albümü ise büyük beğeni toplayarak 2004'e müzik dünyasının iddiaları yapımlarından biri olarak girmiştir.
Selma Konak ile evli olan ve iki kız ve bir erkek çocuğu olan 'Kuzeyin Oğlu" lakaplı Karadeniz müziğinin sevilen ünlü ismi Volkan Konak, 2015 tarihinde üçüncü kez baba olmuştu. 2015 senesinde doğan kızlarına Derin adını vermişlerdi.
2015: Manolya
2017: Klasikler 1
2019: Dalya
1989: Suların Horon Yeri
1993: Efulim
2003: Maranda
2006: Mora
2009: Mimoza
2012: Lifor
1994: Gelir misin Benimle
1996: Volkanik Parçalar
1998: Pedaliza
2000: Şimal Rüzgarı
“Kuzeyin Oğlu” Karadeniz bölgesinde fazlaca kullanılan bir tabirdir. 2018 senesinde "Kuzeyin Oğlu” markasını izinsiz kullandığı iddiasıyla Karadenizli şarkıcı Volkan Konak’a 70 bin liralık tazminat ve marka iptali davaları açan şair Hüseyin Öztürk’ü mahkeme haksız bulmuştu. Mahkeme, Volkan Konak’ın “Kuzeyin Oğlu” markasını daha önce tescil ettirdiği gerekçesiyle Hüseyin Öztürk’ün davasının reddine karar vermişti. Davaya cevap veren Volkan Konak’ın avukatı “Davacı Hüseyin Öztürk’ün Karadeniz bölgesinde sıkça kullanılan bir tabir olan “Kuzeyin Oğlu” ismini, sırf şiirin başlığında kullandı diye bir telif hakkı bulunmamaktadır. Müvekkilime halk tarafından takılan bu lakap zamanla ad ve soyadı gibi kendisiyle bütünleşmiştir. Halk benimseyince müvekkilim bu ibarenin marka tescilini yaptırmıştır. 30 yıl sonra bu davanın açılması manidardır. Zaman aşımı nedeniyle davanın reddine karar verilsin” şeklinde konuşmuştu.