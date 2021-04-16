16 Nisan tarihinde yani bugün Star Tv'de yeni programıyla izleyicisinin karşısına çıkacak olan başarılı sanatçı Volkan Konak'ın hayatı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği, her hafta birbirinden ünlü isimlerle, eğlenceye ve müziğe damga vurulacak Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programı izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Peki Volkan Konak kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Kuzeyin Oğlu ne demek?

VOLKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE EVLİ Mİ?

54 yaşında olan ve 27 Şubat 1967 tarihinde Trabzon'un Maçka İlçesi'nde dünyaya gelen Volkan Konak, ilk orta ve lise eğitimini Maçka'da tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'na girmiştir. 1988 senesinde konservatuarı bitirip aynı sene İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler Master eğitimine başlamıştır.

Karadeniz müziğini evrensel müzik formlarıyla buluşturan ve özgün bir yapıda tekrardan şekillendiren Volkan konak, ilk albümü 'Efulim'i 1993 senesinde yapmıştır. Albüm başta Karadeniz halkının ve müzikseverlerin beğenisini kazanmıştır. Daha sonra 1994 senesinin Ekim ayında 'Gelir misin Benimle' isimli albümünü hazırlamış ve askerlik görevi nedeniyle bir süre çalışmalarına ara vermiştir.