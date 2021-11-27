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Volkan Konak kimdir? Volkan Konak kaç yaşında ve nereli?

27.11.2021 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Volkan Konak'ın kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak konusu oldu. Volkan Konak müzik kariyerine 1983'te İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı'nda girerek adım attı. Konak'ın ilk albümü 1989'da 'Suların Horon Yeri' ismiyle çıktı. İşte detaylar...

Volkan Konak kimdir? Volkan Konak kaç yaşında ve nereli?

Vokan Konak müzik kariyeri ile gündeme gelmeye devam ediyor. 1967 Trabzon, Volkan Konak müzik kariyeri boyunca birçok çalışmaya imza atmış başarılı bir sanatçıdır. Maçka doğumlu Volkan Konak 54 yaşındadır. Şimal Konak, Derin Konak, Volkan Konak adında üç çocuk babasıdır. İşte merak edilenler...

VOLKAN KONAK KİMDİR?

Türk halk müziği sanatçısı Volkan Konak 2006'da çıkardığı Mora albümü, Mü-yap tarafından altın plak ile ödüllendirildi. İlk, orta ve lise eğitimini Maçka'da tamamlayan Konak, ardından öğretmeninin teşvikiyle 1983'te İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girdi. 1988'de konservatuvarı bitirdi ve aynı sene İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Halk Müziği üzerine Sosyal Bilimler yüksek lisans eğitimine başladı. 1991'de yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Sanat ve müzik hayatına 1989'da Maçka yöresinde yaptığı derleme çalışmalarını topladığı Suların Horon Yeri adlı müzik albümüyle adım attı. Ardından beste çalışmalarına başladı. Nâzım Hikmet, Ömer Kayaoğlu, Yaşar Miraç, Sunay Akın gibi şairlerin eserlerini besteleyerek müziğine, tarzına yön verdi. Beste müziğinin içerisine etnik motifleri kattı ve böylece örneği olmayan kendine özgü bir tarz yarattı.

Volkan Konak kimdir? Volkan Konak kaç yaşında ve nereli?

Karadeniz Müziğini Evrensel Müzik formlarıyla buluşturarak özgün bir yapıda yeniden şekillendiren Konak, Efulim’i 1993'de yaptı. Ardından Ekim 1994'te Gelir misin Benimle isimli albümünü hazırladı. Askerlik görevi sebebiyle bir süre çalışmalarına ara verdi. Askerlik görevini tamamlamasının ardından hemen üçüncü albümü Volkanik Parçalar'ın çalışmasına başladı. Üç aylık çalışmanın ardından da bu albümü piyasaya sundu. Volkan Konak, 1998 yılının Nisan ayında kendisi tarafından kurduğu Kuzey Müzik Prodüksiyon isimli firmasından Pedaliza isimli albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu.

VOLKAN KONAK ALBÜMLERİ

Stüdyo albümleri

1989: Suların Horon Yeri
1993: Efulim
1994: Gelir misin Benimle
1996: Volkanik Parçalar
1998: Pedaliza
2000: Şimal Rüzgarı
2003: Maranda
2006: Mora
2009: Mimoza
2012: Lifor
2015: Manolya
2017: Klasikler 1
2019: Dalya

TV PROGRAMLARI

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak - Kanal 1
2009-2010 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak - Show TV
2011-2012 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak - TNT
2014 - Kuzeyin Oğlu Volkan Konak - Show TV
2021 - Kuzeyin Oğlu Volkan Konak - Star TV

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