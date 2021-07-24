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Volkan Konak: Psikolojik destek aldım

24.07.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ailesiyle birlikte sezonu Bodrum'da açan usta oyuncu Selçuk Yöntem, önceki gün konakladıkları otelin plajında objektiflere yansıdı.

Volkan Konak: Psikolojik destek aldım

Türk Halk Müziği'nin usta ismi Volkan Konak, önceki gece Belarus'un başkenti Minsk'teki bir otelde sahne aldı. Hakkında bilinmeyenleri anlatan Konak, pandemi sürecini atlatabilmek için psikolojik tedavi gördüğünü açıkladı.

"PSİKOLOJİK DESTEK ALDIM"

Ünlü sanatçı, konuyla ilgili, "Herkes gibi ben de bu dönemi evde geçirdim. Ancak biz sahne insanıyız. Evde olmaktan kaynaklanan bazı sorunlar yaşadım. Daha sonra da ülkenin yarısı gibi Türk hekimlerimizden psikolojik tedavi gördüm. Bu dönemi bilim insanlarından psikolojik destek alarak atlattım, şimdi gayet iyiyim." ifadelerini kullandı.

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"MAÇI ALMADAN SAHNEYİ BIRAKMAM"

Seyircisini çok özlediğini de belirten Konak, "Seyircimi çok özlemişim. Ben maçı almadan sahneyi bırakmam. Beraberliği bile kabul etmiyorum. Müziğimle bütün kalplere dokunurum, sonra da gönül rahatlığı ile sahneden inerim." şeklinde konuştu.

"PANDEMİDE HİÇ MASKE TAKMADIM"

Geçtiğimiz günlerde pandemi döneminde hiç maske takmadığını dile getiren Volkan Konak, "Ben pandemi döneminde ozon tedavisi ve birkaç ilaç kullanarak bağışıklığımı güçlü tutmaya çalıştım." demişti.
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"BENİ MÜZİK PİYASASINA ORHAN GENCEBAY SOKTU"

Albüm ve müzik piyasasına kendisini Orhan Gencebay'ın soktuğunu söyleyen Konak, "Orhan Ağabey hep elimden tutup bana yardımcı oldu müzik piyasasında ama Sevim Abla ile bir türlü yıldızımız barışmadı." diyerek, Gencebay'a övgü dolu sözlerde bulunmuştu.

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Bodrum
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