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Volkan Konak vasiyetini açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.02.2020 10:47 | Son Güncelleme

İstanbul Maslak'ta bir mekanda sahne alan sanatçı Volkan Konak, vasiyetini açıkladı. Konak, "Beni toprağa gömmesinler, yaksınlar benim tüm bedenimi" ifadelerini kullandı.

Volkan Konak vasiyetini açıkladı

Volkan Konak ilk olarak son günlerde yaşanan felaket olaylarına değinerek, "Bu gece eğlenmek için burada değiliz bu gece ben sizi eğlendirmeyeceğim, ülkemin biraz morale ihtiyacı var ben size bu gece moral vereceğim motive edeceğim ülkem normale dönsün o zaman eğleniriz" diye konuştu.

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Sonrasında sahnede duygularını paylaşan Konak, vasiyetini açıkladı. 52 yaşındaki sanatçı, "Siz sevenlerime vasiyetimdir ne olur beni gömmesinler, yaksınlar benim tüm bedenimi. Bir kutuya koyup Karadeniz’imin üstüne bir helikopter ile savursunlar tüm küllerimi özellikle Trabzon’umun üstüne" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Son olarak geçtiğimiz yıl hayata veda eden usta sanatçı Yıldız Kenter de yakılmak istemiş ancak vefat sonrası bu isteği yerine getirilmemişti.

2012 yılında hayatını kaybeden Meral Okay da bunu istemiş ancak o da gerçekleşmemişti.

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Anahtar Kelimeler:
volkan konak, vasiyet,

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