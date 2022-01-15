Volkan Patlaması Tsunamiye Neden Oldu

Pasifik Okyanusu'nda denizin altındaki Tonga volkanının patlaması sonucu tsunami uyarısı yapıldı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bölgedeki bazı adaları dalgaların vurduğu görülüyor.

Tsunami dalgalarının Tonga başkenti ve Amerikan Samoa Adaları'nda etkili olduğu belirtiliyor. Avustralya Meteoroloji Dairesi, denizin altındaki volkanın infilak etmesinin ardından yüksekliği 1,2 metreyi bulan tsunami dalgaları tespit edildiğini açıkladı. Yetkililer Avustralya'yı tehdit eden bir durumun olmadığını da belirtti.

Pasifik Tsunami Merkezi, Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'yı ve Amerikan Samoa Adaları'nı vuran dalgaların ortalama 80 cm yüksekliğinde olduğunu duyurdu. Merkez an itibariyle tsunami tehlikesinin geçtiğini de açıkladı.

Fiji Adaları da tsunami uyarısı yayımladı ve halktan kıyı şeridinden uzak durmalarını istedi. Bölgeden gelen görüntülerde insanlar dalgaların önünde araçlarıyla kaçmaya çalışırlarken görülüyor.

Yeni Zelanda da ülkenin kuzey ve güney kıyılarında dalgalara ve denizin aniden yükselmesine karşı dikkatli olunmasını istedi.

Tonga volkanı Cuma günü gaz ve kül püskürtmeye başlamıştı.

