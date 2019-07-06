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Volkanik dağda 60 bin kovanla bal hasadı; hedef 600 ton

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 10:24 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR, Mardin ve Şanlıurfa sınırları içerisinde yer alan 1957 rakımlı volkanik Karacadağ, bal üreticisine de ev sahipliği yapıyor.

Volkanik dağda 60 bin kovanla bal hasadı; hedef 600 ton

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR, Mardin ve Şanlıurfa sınırları içerisinde yer alan 1957 rakımlı volkanik Karacadağ, bal üreticisine de ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce bal üreticisinin 60 bin kovanda bulunan arıların ürettiği balın hasadına başlandı. Diyarbakır Arıcılar Birliği Başkanı Fahrettin Saylak, 60 bin kovanla bu sezon 600 ton bal elde etmeyi hedeflediklerini söyledi.
Türkiye'nin dört bir yanından gelen bal üreticileri, volkanik Karacadağ'da arı kovanlarını konuşlandırdı. Yıllardır bal üreticisine ev sahipliği yapan 1957 rakımlı Karacadağ'da, bal hasadına başlandı. Diyarbakır Arıcılar Birliği Başkanı Fahrettin Saylak (59), bu yıl Türkiye'nin çeşitli illerinden 700 bal üreticisinin geldiği ifade ederek, 60 bin kovandan 600 ton bal elde etmeyi hedeflediklerini söyledi. Saylak, "Önceki yıllar bin ton bal elde ediyorduk. Fakat bu yıl Karacadağ'daki çiçekler soğuk havalardan etkilendiği için önceki yıllara göre bal hasadı olamayacak. Bu yıl 600 ton elde etmeyi hedefliyoruz. Şu an Karacadağ'da 60 bin kovan bulunuyor.
'KARACADAĞ BALINI HERKESE TAVSİYE DİYORUZ'
Karacadağ'da üretilen balının çok faydalı ve kaliteli olduğunun anlatan Saylak, "Karacadağ balı şeffaf ve çok iyi bir bal. Şeker oranı çok düşüktür. Karacadağ balı geven balıdır. 2 bin rakımdan alındığı için özellikle enzim değeri yüksek ve şeker düzeyi düşüktür. Karacadağ balını herkese tavsiye diyoruz. Bu Karacadağ olmazsa biz Diyarbakır'da arıcılık yapamayız. Yaklaşık 70 kilometrelik alanda arıcılar kovanlarını konuşlandırmış durumda. Ancak ilkbaharda yağan yağmurlar yolları bozmuş. Yetkililerden bu yol sorununu çözmelerini bekliyoruz. Arıcılar buraya geliyor, meşakkatli, elektriksiz bir ortamda, suyun olmadığı bir ortamda çalışıyor. Arıcılar burada bal üreterek hem geçimini ağlıyor hem de devletine yük olmadan devletin milli servetine katlı sunuyor" diye konuştu.
Diyarbakırlı bal üreticisi Erhan Saylak (27) ise büyük zorluklar bal üretimini yaptıklarını ifade ederek, şunları söyledi:
"Karacadağ'a ailecek gelerek bal üretimi yapıyoruz. 5 gün burada kalıyoruz. Çok zor şartlarda kalıyoruz. Ürettiğimiz balın kilosunu 12 liradan satıyoruz. Bal üreticilerine destek verilmesini istiyoruz."

FOTOĞRAFLI

Volkanik dağda 60 bin kovanla bal hasadı; hedef 600 tonVolkanik dağda 60 bin kovanla bal hasadı; hedef 600 tonVolkanik dağda 60 bin kovanla bal hasadı; hedef 600 tonVolkanik dağda 60 bin kovanla bal hasadı; hedef 600 ton

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