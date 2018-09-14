HABER

Volkswagen artan maliyetlerden şikâyetçi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.09.2018 08:32 | Son Güncelleme

Önümüzdeki yıllardaki mevcut her bir modelin elektrikli versiyonunu piyasaya sunmayı planlayan Volkswagen Group, bu işin göründüğü kadar kolay olmadığını fark etti. Alman otomotiv devi bu değişimin planlanandan daha pahalıya mâl olacağını itiraf etti.

Volkswagen artan maliyetlerden şikâyetçi

Bünyesinde Audi, Porsche, Skoda, Seat ve Lamborghini gibi dev markaları barındıran Volkswagen Group, giderek yükselen maliyetlerle boğuşuyor. 2015 yılında patlak veren dieselgate skandalı ile sadece 3 yılda 30 milyar dolarlık bir fatura ödeyen Alman otomotiv devi şimdilerde ise elektrifikasyon planları finanse etmekte zorluk çekiyor.

VW Group, 2025 yılına kadar bünyesinde faaliyet gösteren tüm markalar için toplamda 80 farklı EV (electric vehicle) modelini piyasaya sürmeyi planlıyor. 2025 yılında kendi elektrik bataryalarını üretmeyi planlayan şirket sadece bu işe 20 milyar avro ödenek ayırdı. Ancak şirketin CEO’su Herbert Diess, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bu rakamın yeterli olmayacağını söyledi.

Şirketin halihazırdaki giderleri gelirlerinden fazla. Avrupa’daki yeni emisyon standartlarına uyum sağlamanın maliyetleri, elektrifikasyon yatırımları ve Ar-Ge çalışmaları derken nereye yetişeceğini şaşıran şirket kemer sıkmaya karar verdi. Giderlerin azaltılması ve verimliliğin artması için herkese talimat veren Herbert Diess, şirket içinde kullanılan otomobillerde tasarrufa gidilmesi için bile talimat verdi.

Öte yandan açıklama yapan Herbert Diess “Geleceğimizi finanse etmek için daha yüksek kârlara ihtiyacımız var” dedi. Tek başına grup gelirlerinin üçte birini oluşturan Volkswagen, geçtiğimiz yıl işletme kârını % 4,1 yükseltti. Ancak bu kâr şirketin gelecek yatırımları için hala yetersiz. Şirketin 2025 yılına kadar grup işletme kâr hedefi % 8 civarında. Tabii bu iddialı hedefin gerçekleşmesi mevcut şartlara göre pek olası gözükmüyor. Ancak Volkswagen için minimum % 6’lık bir işletme kârı şirketi 2025 hedeflerine taşıyabilir.

iPhone Xr tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı!

PARTNERSette ziyaretSette ziyaret
iPhone X Türkiye fiyatı uçtu!iPhone X Türkiye fiyatı uçtu!
Galaxy Note 8’in kamerası daha da yetenekli olduGalaxy Note 8’in kamerası daha da yetenekli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Volkswagen Almanya

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

Demet Akalın'ı çıldırtan yorum

Demet Akalın'ı çıldırtan yorum

Bakan Albayrak'tan faiz artırımı ve "20 Eylül" açıklaması

Bakan Albayrak'tan faiz artırımı ve "20 Eylül" açıklaması

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

İlginizi Çekebilir

iPhone almayı düşünenlere kötü haber! Artık içinden kulaklık dönüştürücü çıkmayacak

iPhone almayı düşünenlere kötü haber! Artık içinden kulaklık dönüştürücü çıkmayacak

Lansman sonrası fiyatlar yükseldi! Apple’dan Türkiye için zam kararı!

Lansman sonrası fiyatlar yükseldi! Apple’dan Türkiye için zam kararı!

iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr tanıtıldı! İşte Apple'ın yeni İphone'ları

iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr tanıtıldı! İşte Apple'ın yeni İphone'ları

Doğru bildiğimiz büyük yanlışlar

Doğru bildiğimiz büyük yanlışlar

Türkiye'de otomobil almak artık çok zor!

Türkiye'de otomobil almak artık çok zor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
LG V40 ThinQ bomba gibi geliyor!

LG V40 ThinQ bomba gibi geliyor!

Audi e-tron ile Tesla’yı evinde vuracak!

Audi e-tron ile Tesla’yı evinde vuracak!

iPhone X Türkiye fiyatı uçtu!

iPhone X Türkiye fiyatı uçtu!

Galaxy Note 8’in kamerası daha da yetenekli oldu

Galaxy Note 8’in kamerası daha da yetenekli oldu

iPhone Xs ekran tamir ücreti dudak uçuklatıyor!

iPhone Xs ekran tamir ücreti dudak uçuklatıyor!

Samsung parmak izi sensörünü nereye koyacak?

Samsung parmak izi sensörünü nereye koyacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.