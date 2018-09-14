Volkswagen artan maliyetlerden şikâyetçi

Bünyesinde Audi, Porsche, Skoda, Seat ve Lamborghini gibi dev markaları barındıran Volkswagen Group, giderek yükselen maliyetlerle boğuşuyor. 2015 yılında patlak veren dieselgate skandalı ile sadece 3 yılda 30 milyar dolarlık bir fatura ödeyen Alman otomotiv devi şimdilerde ise elektrifikasyon planları finanse etmekte zorluk çekiyor.

VW Group, 2025 yılına kadar bünyesinde faaliyet gösteren tüm markalar için toplamda 80 farklı EV (electric vehicle) modelini piyasaya sürmeyi planlıyor. 2025 yılında kendi elektrik bataryalarını üretmeyi planlayan şirket sadece bu işe 20 milyar avro ödenek ayırdı. Ancak şirketin CEO’su Herbert Diess, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bu rakamın yeterli olmayacağını söyledi.

Şirketin halihazırdaki giderleri gelirlerinden fazla. Avrupa’daki yeni emisyon standartlarına uyum sağlamanın maliyetleri, elektrifikasyon yatırımları ve Ar-Ge çalışmaları derken nereye yetişeceğini şaşıran şirket kemer sıkmaya karar verdi. Giderlerin azaltılması ve verimliliğin artması için herkese talimat veren Herbert Diess, şirket içinde kullanılan otomobillerde tasarrufa gidilmesi için bile talimat verdi.