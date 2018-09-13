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Volkswagen artık "Beetle" üretmeyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 23:50 | Son Güncelleme

Şirket, "Beetle" model binek otomobillerinin üretimini gelecek yıl durduracak

DETROIT (AA) - Alman otomotiv devi Volkswagen, Türkiye'de halk arasında "tosbağa" olarak adlandırılan, "Beetle" model binek otomobillerinin üretimine son vereceğini duyurdu.

Volkswogen'in ABD temsilciliğinden yapılan açıklamada, halen 3. nesil modelleri piyasada olan aracın üretiminin gelecek yıl temmuz ayında sonlandırılacağı belirtildi.

Açıklamada, aracın yakın gelecekte yeniden piyasaya sürülmesinin planlanmadığı kaydedildi.

İlk kez Nazi dönemi Almanya'sında 1938'de piyasaya sürülen Beetle, 20. yüzyılın ikinci yarısında dünya çapında üne kavuşmuştu.

Şirket 1998'de "New Beetle" adıyla modelin yeni versiyonunu piyasaya sürmüş, 2012'den itibaren ise 3. nesil modelleri üretilmeye başlanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
"Tosbağa" Beetle binek otomobil Volkswagen

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