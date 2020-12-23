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Volkswagen Beetle 75 yaşında!

23.12.2020 12:02 | Son Güncelleme:
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Volkswagen Beetle 75 yaşında!

İkinci Dünya Savaşı öncesinde Nasyonal Sosyalistlerin bir "prestij projesi" olarak başlayan Beetle, daha sonra 27 Aralık 1945'te Volkswagenwerk GmbH üzerindeki vesayetin Haziran 1945'te İngiliz Askeri Hükümeti tarafından üstlenilmesinin ardından üretimine başlandı. İlk model Volkswagen Type 1 oldu.

Volkswagen Beetle 75 yaşında! Şirketin fabrikası savaş sırasında büyük ölçüde yıkılmıştı. Ancak Ağustos 1945'te İngiliz Askeri Hükümeti'nin 20.000 araç siparişi tesisin geleceğini garanti altına aldı. Böylece efsanevi Beetle böyle doğdu.

Volkswagen Beetle 75 yaşında

VOLKSWAGEN BEETLE 75 YAŞINDA!

Yeni bir basın açıklamasında Volkswagen, 75 yıl önce Beetle'ın doğum gününü kutluyor. Tarihte dünyanın en çok satan ikinci model olan Beetle, üretimin 1946'da ayda yaklaşık 1.000 adede çıkarılmasından önce toplam 55 örnek üretildiği Aralık 1945'te hayata başladı. Bu başlangıç sipariş kotasını doldurmak için yeterli değildi. Ancak üretim, hammadde ve enerji tedarik sıkıntıları sebebiyle modelin üretimi sekteye uğruyordu.

Volkswagen Beetle 75 yaşında

SATIŞ SONRASI KURULDU

1947'de Volkswagen bir satış ve satış sonrası hizmet sistemi kurdu ve Beetle'ı Almanya dışına da ihraç etmeye başladı. 1949'da eski Opel yöneticisi Heinz Nordhoff, üretim tesisinin müdürü olarak atandı ve üretimin önümüzdeki on yıl içinde çarpıcı bir şekilde artması sağlandı. Bir milyonuncu otomobil, sivil Tip 1'in üretiminin başlamasından 10 yıl sonra, 1955'te montaj hattından çıktı.

Volkswagen Beetle 75 yaşında

VOLKSWAGEN BEETLE'IN ÜRETİMİ NE ZAMAN BİTTİ?

Beetle'ın tacı Toyota Corolla'ya geçmeden önce, uzun bir süre boyunca dünyanın en çok satan arabası oldu. Volkswagen, 21,529,464 araç üretildikten sonra modelin üretimini durdurdu. durdurdu.

Volkswagen Beetle 75 yaşında

Volkswagen Beetle 75 yaşında

Volkswagen Beetle 75 yaşında

Volkswagen Beetle 75 yaşında

Volkswagen Beetle 75 yaşında

Volkswagen Beetle 75 yaşında

Volkswagen Beetle 75 yaşında

Volkswagen Beetle 75 yaşında

Volkswagen Beetle 75 yaşında

Volkswagen Beetle 75 yaşında


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