Volkswagen Caddy'nin ikizi gibi: Yeni Ford Tourneo Connect tanıtıldı!

Ford ve Volkswagen arasında önemli bir iş birliği anlaşması var. Bu iş birliği anlaşmasının meyvesi ise yeni tanıtılan ve Volkswagen Caddy'nin altyapısını kullanan Ford Tourneo Connect oldu.

İŞTE YENİ FORD TOURNEO CONNECT'İN TASARIMI

Yeni Ford Tourneo Connect, dıştan bakıldığı zaman birçok açıdan son nesil Volkswagen Caddy'i bizlere anımsatıyor. Hatta "Hık demiş burnundan düşmüş" deyiminin kullanmak dahi mümkün. Ancak iki otomobili ayıran bazı önemli noktalar da yok değil. Örneğin, aracın ön kısmı gibi. Caddy'e göre çok daha geniş bir ızgaraya sahip olan Tourneo, C şekilli LED gündüz farlara sahip.

Trend, Titanium, Sport ve Active isimli dört farklı donanım paketinin olacağı söylenen yeni Tourneo Connect'in kabini de yine Caddy'den fazlaca esintiler taşıyor. 8.25 inçlik ekran standart olarak sunuluyor. Hız sabitleyici, ön ve arka park sensörü, şeritte tutma sistemi ve otomatik acil frenleme Ford’un standart olarak sunduğu donanımlar arasında bulunuyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ

Yeni Connect'in kaputunun altında ise 3 farklı motor seçeneği var. Bunlardan ilki 113 beygir güç ve 220 Nm tork üreten 1.5 litrelik turbo benzinli motor. 110 beygir güç ve 280 Nm tork üreten 2.0 litrelik dizel motorun yanında ise 120 beygir güç ve 320 Nm tork üreten 2.0 litrelik bir dizel motor daha bulunuyor. Tüm motorlar standart olarak 6 ileri manuel şanzıman ile eşleşirken, opsiyonel olarak 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman seçeneği de sunuluyor.

İki farklı uzunluk seçeneği ile gelen yeni Ford Tourneo Connect, 2022'nin başlarında Avrupa'da sipariş verilmeye hazır hale getirilecek ve teslimatlar ilkbaharda yapılacak.

