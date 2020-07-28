Volkswagen CEO'su Herbert Diess'ın hedefinde bu kez Elon Musk var!

Volkswagen elektrikli otomobil konusunda adımlar atan şirketlerden biri. Volkswagen'in bu vizyonunun oluşmasında Volkswagen Grubu'nun CEO'su Herbert Diess'in payı çok büyük. Hem Volkswagen ile hem de Volkswagen Grubu'nun altında bulunan Audi, Porsche ve Seat gibi firmalar ile elektrikli otomobil vizyonu oluşturan Volkswagen CEO'su, şimdi ise hedefine Elon Musk'ı ve onun markası Tesla'yı aldı. Ancak bu kötü anlamda bir hedef alma değil.

VOLKSWAGEN CEO'SUNDAN ELON MUSK'A ÖVGÜ

Herbert Diess, koronavirüs dönemini LinkedIn hesabı üzerinden değerlendirdi. Pandemi boyunca pozitif rakam açıklayan sadece iki otomobil markası olduğunu belirten Diess, bu markaların Porsche ve Tesla olduğunu söyledi. Tesla'ya ayrı bir parantez açan Volkswagen CEO'su, Elon Musk'ın ve ekibinin teslimat açısından yüksek başarı gösterdiğini dile getirdi. Şüphesiz Volkswagen CEO'su Helbert Diess'in Tesla'dan bu kadar övgüyle söz etmesi herkesi şaşırttı.

SEKTÖRDE DEĞİŞİM GELİYOR

Elon Musk'a ve Tesla'ya hakkını veren Diess, taşımacılık sektörüyle alakalı öngörülerini de açıkladı. Diess'e göre önümüzdeki on yıl içerisinde taşımacılık sektörü ciddi değişimlere uğrayacak. Volkswagen Grubu'nun elektriğe yatırım yapmasından dolayı bu değişimin elektrikle geleceğini söylemek mümkün.

