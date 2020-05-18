HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Volkswagen'de büyük şok: Tüm teslimatlar durduruldu! Peki neden?

Volkswagen'de büyük şok: Tüm teslimatlar durduruldu! Peki neden?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.05.2020 16:41 | Son Güncelleme

Skoda Octavia, Volkswagen Golf ile aynı kaderi paylaştı. Volkswagen Golf'un sekizinci serisinde yaşanan yazılım problemi Skoda Octavia'da da yaşanınca teslimatlar durduruldu.

Volkswagen'de büyük şok: Tüm teslimatlar durduruldu! Peki neden?

Volkswagen Grubu, göz bebeği serisi Volkswagen Golf 8'de yaşanan sorun ile geçtiğimiz haftalarda sarsılmıştı. Yaşanan sorun nedeniyle Volkswagen Grubu, Golf'lerin teslimatını durdurma kararı vermişti. MQB platformunu Volkswagen Golf ile paylaşan diğer bir otomobil Skoda Octavia 4 de sorundan nasibini aldı.

VOLKSWAGEN SKODA OCTAVİA 4 TESLİMATLARINI DURDURDU

Skoda Octavia 4'ün teslimatları alınan karar ile durduruldu. Otomobillerin teslimatını durduran sorun ise multimedya sisteminden kaynaklanıyor. Multimedya sisteminde yer alan bir problem, aynı sistemi paylaşan Octavia 4 ve Golf 8'i etkiliyor. Üstelik Volkswagen Grubu'nda aynı sistemi paylaşan başka otomobiller de var.

AUDİ A3 VE SEAT LEON İÇİN DE KARAR ALINABİLİR

Audi MK4 A3 ve Seat Leon 4 bu iki otomobil ile aynı parçaları kullanıyor. Automobilwoche'ye konuşan bir Skoda sözcüsüne göre Volkswagen ile aynı yol izlenecek ve tüm otomobiller için benzer araştırmalar yapılacak. Yani yakın bir zamanda Audi MK4 A3 ve Seat Leon 4'te bir durdurma kararı ile gündeme gelebilir.

Seat Leon 4

SORUNUN ÇÖZÜMÜ 14-21 HAZİRAN ARASINDA MI?

Alman basınına konuşan Volkswagen'den bir temsilci ise otomobillerin teslimatına odaklandı. Temsilciye göre otomobiller üzerinde kalite-kontrol işlemleri yapılacak ve bu işlemler tamamlanana kadar herhangi bir teslimat gerçekleştirilmeyecek. Bu süreçte sorunlar çözüldükten sonra ise teslimatlar tamamlanacak ve otomobiller sahiplerine teslim edilecek. Sorunun çözümü ise iddialara göre 14-21 Haziran arasında gelecek bir yazılım güncellemesinde. Yani en azından öngörüler bu yönde.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler
ABD'den Huawei'ye şok karar! Çin'den sert tepki geldiABD'den Huawei'ye şok karar! Çin'den sert tepki geldi
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

27 şehirde maskesiz sokağa çıkma yasağı

27 şehirde maskesiz sokağa çıkma yasağı

Bir kentte alarm verildi! Takviye ekipler görevlendirilecek

Bir kentte alarm verildi! Takviye ekipler görevlendirilecek

Sevgilisiyle ilgili bomba itiraf! 'Hamileymiş ama...'

Sevgilisiyle ilgili bomba itiraf! 'Hamileymiş ama...'

Kızdıran yorum! 'Erik gibisin kütür kütür...'

Kızdıran yorum! 'Erik gibisin kütür kütür...'

A Haber canlı yayınında yapılan hata ortalığı ayağa kaldırdı

A Haber canlı yayınında yapılan hata ortalığı ayağa kaldırdı

Otobüs seyahatleriyle ilgili yeni açıklama!

Otobüs seyahatleriyle ilgili yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Yeni telefonlar Türkiye'ye geldi! İşte şaşırtan fiyatları

Yeni telefonlar Türkiye'ye geldi! İşte şaşırtan fiyatları

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Xiaomi Redmi Note 8 rekor kırdı!

Xiaomi Redmi Note 8 rekor kırdı!

Etkinlikte herkes bu detayı gözünden kaçırdı! İşte o detay

Etkinlikte herkes bu detayı gözünden kaçırdı! İşte o detay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TMSC Huawei'ye işlemci satmaktan vazgeçti, Çin'den ABD'ye çok sert tepki geldi!

ABD'den Huawei'ye şok karar! Çin'den sert tepki geldi

Hollanda Ulusal Enstitüsü COVID-19 savaşını AMD ile yürütüyor

Hollanda Ulusal Enstitüsü COVID-19 savaşını AMD ile yürütüyor

Sürpriz sonuç: Redmi 10X AnTuTu puanı açıklandı!

Xiaomi'nin yeni akıllı telefonundan sürpriz sonuç!

Amiral gibi ama değil: MediaTek Dimensity 820 tanıtıldı! İşte şaşırtan özellikleri

MediaTek'in 5G'li işlemcisi tanıtıldı! İşte şaşırtan özellikleri

Windows 10 güncellemesi ciddi sorunlara yol açtı, kullanıcılar isyan etti!

Son Windows 10 güncellemesinde ciddi sorun! Hepsi silindi

Paper Mario çok yakında çıkışını gerçekleştirecek

Paper Mario çok yakında çıkışını gerçekleştirecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.