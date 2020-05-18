Volkswagen'de büyük şok: Tüm teslimatlar durduruldu! Peki neden?

Volkswagen Grubu, göz bebeği serisi Volkswagen Golf 8'de yaşanan sorun ile geçtiğimiz haftalarda sarsılmıştı. Yaşanan sorun nedeniyle Volkswagen Grubu, Golf'lerin teslimatını durdurma kararı vermişti. MQB platformunu Volkswagen Golf ile paylaşan diğer bir otomobil Skoda Octavia 4 de sorundan nasibini aldı.

VOLKSWAGEN SKODA OCTAVİA 4 TESLİMATLARINI DURDURDU

Skoda Octavia 4'ün teslimatları alınan karar ile durduruldu. Otomobillerin teslimatını durduran sorun ise multimedya sisteminden kaynaklanıyor. Multimedya sisteminde yer alan bir problem, aynı sistemi paylaşan Octavia 4 ve Golf 8'i etkiliyor. Üstelik Volkswagen Grubu'nda aynı sistemi paylaşan başka otomobiller de var.

AUDİ A3 VE SEAT LEON İÇİN DE KARAR ALINABİLİR

Audi MK4 A3 ve Seat Leon 4 bu iki otomobil ile aynı parçaları kullanıyor. Automobilwoche'ye konuşan bir Skoda sözcüsüne göre Volkswagen ile aynı yol izlenecek ve tüm otomobiller için benzer araştırmalar yapılacak. Yani yakın bir zamanda Audi MK4 A3 ve Seat Leon 4'te bir durdurma kararı ile gündeme gelebilir.

SORUNUN ÇÖZÜMÜ 14-21 HAZİRAN ARASINDA MI?

Alman basınına konuşan Volkswagen'den bir temsilci ise otomobillerin teslimatına odaklandı. Temsilciye göre otomobiller üzerinde kalite-kontrol işlemleri yapılacak ve bu işlemler tamamlanana kadar herhangi bir teslimat gerçekleştirilmeyecek. Bu süreçte sorunlar çözüldükten sonra ise teslimatlar tamamlanacak ve otomobiller sahiplerine teslim edilecek. Sorunun çözümü ise iddialara göre 14-21 Haziran arasında gelecek bir yazılım güncellemesinde. Yani en azından öngörüler bu yönde.

