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Volkswagen’den 3 yıl ücretsiz şarj ile gündemde!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.09.2020 11:47 | Son Güncelleme

Volkswagen iD4 alana 3 yıl ücretsiz şarj avantajı sunacak! Volkswagen’den, iD4 alana 3 yıl ücretsiz şarj sunacak. Haberin detaylar şöyle...

Volkswagen’den 3 yıl ücretsiz şarj ile gündemde!

Volkswagen iD4 alana 3 yıl ücretsiz şarj avantajı! Volkswagen’den 3 yıl ücretsiz şarj gibi çok iddialı bir teklif var. Detaylara bakalım...

3 YIL ÜCRETSİZ ŞARJ MI?

Volkswagen’in elektrikli SUV modeli Volkswagen ID4 birkaç hafta içinde tanıtılacak. Volkswagen ID4 tanıtımı başlamadan önce marka tarafından yapılan bazı açıklamalar dikkat çekti. Marka içerisindeki yeni dönemin ilk elektrikli SUV modeli olarak öne çıkan Volkswagen ID4, pek çok otomobil meraklısı için otomobil teknolojisinin önemli ürünlerinden biri. Tüm bunlar ışığında bir de daha yapılan açıklamalar da önemli. Tanıtım etkinliği için az zaman kalmışken Volkswagen elektrikli şarj konusunu da çözerek dikkat çekti.

Volkswagen iD 4-

VW ID4’Ü OLAN 3 YIL BOYUNCA ÜCRETSİZ ŞARJ EDEBİLECEK!

Epeydir gerek sızıntı görüntüleri gerekse resmi paylaşımları ile gündemden düşmeyen Volkswagen’in elektrikli SUV’si ID4 cephesinden yeni haberler geldi. Volkswagen ID4 için tanıtımı 23 Eylül’de online olarak yapacak. Tanıtım öncesinde Amerika merkezli olarak cezbedici bir hamle ile dikkatleri üzerine çeken marka, modele daha fazla dikkat çektirmeyi de başardı.

Volkswagen iD 4

Volkswagen, Electrify America ile ID.4 sahiplerine üç yıl boyunca ücretsiz sınırsız şarj sunma konusunda anlaştıklarını duyurdu. Gerçekleştirilen bu anlaşma ile ailenin yeni ismini kiralayan veya satın alan müşteriler 470’den fazla şarj istasyonu 350 kW’ı destekleyen, toplamda ise 2.000’den fazla noktası olan Electrify America’nın şarj ağında üç yıllık sınırsız erişim şansı yakalayacak. Electrify America’nın ağının Aralık 2021’e kadar yaklaşık 3.500 noktaya çıkarılma olanı da bu anlaşmayı daha da etkileyici hale getiriyor.

Volkswagen iD 4 ici

4X4 SUV ve elektrikli SUV olma özelliklerini beraberinde taşıyan yeni Volkswagen ID4 ülkemize de gelecek.

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