Volkswagen’den 3 yıl ücretsiz şarj ile gündemde!

Volkswagen iD4 alana 3 yıl ücretsiz şarj avantajı! Volkswagen’den 3 yıl ücretsiz şarj gibi çok iddialı bir teklif var. Detaylara bakalım...

3 YIL ÜCRETSİZ ŞARJ MI?

Volkswagen’in elektrikli SUV modeli Volkswagen ID4 birkaç hafta içinde tanıtılacak. Volkswagen ID4 tanıtımı başlamadan önce marka tarafından yapılan bazı açıklamalar dikkat çekti. Marka içerisindeki yeni dönemin ilk elektrikli SUV modeli olarak öne çıkan Volkswagen ID4, pek çok otomobil meraklısı için otomobil teknolojisinin önemli ürünlerinden biri. Tüm bunlar ışığında bir de daha yapılan açıklamalar da önemli. Tanıtım etkinliği için az zaman kalmışken Volkswagen elektrikli şarj konusunu da çözerek dikkat çekti.

VW ID4’Ü OLAN 3 YIL BOYUNCA ÜCRETSİZ ŞARJ EDEBİLECEK!

Epeydir gerek sızıntı görüntüleri gerekse resmi paylaşımları ile gündemden düşmeyen Volkswagen’in elektrikli SUV’si ID4 cephesinden yeni haberler geldi. Volkswagen ID4 için tanıtımı 23 Eylül’de online olarak yapacak. Tanıtım öncesinde Amerika merkezli olarak cezbedici bir hamle ile dikkatleri üzerine çeken marka, modele daha fazla dikkat çektirmeyi de başardı.