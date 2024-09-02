Volkswagen'den üzücü haber! Fabrikalarını kapatabilir

Alman otomotiv şirketi Volkswagen tasarrufa gitmenin yollarını arıyor. Buna göre, Volkswagen Almanya'daki bazı fabrikaların kapatılmasının artık ihtimal dâhilinde olduğunu duyurdu. Volkswagen işçi konseyine göre, şirket Almanya'daki büyük bir otomobil fabrikasının ve bir parça fabrikasının artık işe yaramadığını ve icra kurulunun fabrikaları kapatma planına karşı "katı bir direnç" göstereceğini ifade etti.

PROGRAMI SONLANDIRMAK ZORUNDA KALDI

Volkswagen yaptığı açıklamada, şirketin 1994'te başlattığı ve 2029'a kadar işten çıkartma yapmama kararı aldığı programı sonlandırmak zorunda kaldığını ve tüm tedbirlerin işçi konseyiyle birlikte tartışılacağını belirtti.

Grubun satışlarının lokomotifi olan Volkswagen markası, elektrikli araçlara geçiş sürecinde ayakta kalabilmek için harcamalarını gözden geçiren grubun 2026'ya kadar 10 milyar euroluk tasarruf planının etkilediği ilk markası olacağı düşünülüyor.