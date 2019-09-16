HABER

Volkswagen dizel skandalı mağdurlarına tazminat ödeyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 16:40 | Son Güncelleme

Almanya’da Hamm Yüksek Eyalet Mahkemesi, dizel skandalında verdiği yeni bir kararla, Volkswagen firmasının mağdurlara kasıtlı ve yanlış davrandığı düşüncesiyle tazminat ödemesine karar verdi.Almanya’da dizel skandalında Hamm Yüksek Eyalet Mahkemesinin verdiği kararla, mağdurlara tazminat yolu açıldı.

Almanya’da Hamm Yüksek Eyalet Mahkemesi, dizel skandalında verdiği yeni bir kararla, Volkswagen firmasının mağdurlara kasıtlı ve yanlış davrandığı düşüncesiyle tazminat ödemesine karar verdi.
Almanya’da dizel skandalında Hamm Yüksek Eyalet Mahkemesinin verdiği kararla, mağdurlara tazminat yolu açıldı. Mahkeme, dizel skandalının ortaya çıkmasının ardından satın alınmış olunan Volkswagen Beetle Cabrio model araçların sahiplerine firmasının kasıtlı ve yanlış bir şekilde davrandığı düşüncesiyle tazminat ödemesine karar verdi.
Hamm Yüksek Eyalet Mahkemesi verdiği kararı değerlendiren Avukat Ünal Taşhan, dizel araç mağdurlarının yıl sonuna kadar bu yeni karardan faydalanması gerektiğine vurgu yaparak, mağdurlara yeni bir umut doğduğunu söyledi.
Zaman aşımına da dikkat çekerek, mağdurların yıl sonuna kadar dava açmaları tavsiyesinde bulunan Taşhan, "Karlsruhe, Koblenz ve Köln Yüksek Eyalet Mahkemelerinden de mağdurları haklı gören tazminat kararları çıktı. Ama 2015 yılından sonra araç satın alanlarda bazı hakimler şöyle bir sorun gördü. 22.09.2015 tarihinde Volkswagen bir açıklamada bulunmuştu. Söz konusu firma, dünya çapında yaklaşık 11 milyon tip EA 189 motorlu araçlar hatalı olduğu bildirmişti. Bazı hakimler 22.09.2015 tarihinden sonra araç satın alan kişilerin tazminat hakkı olmama tehlikesi olduğunu belirtmişti. Hamm Yüksek Eyalet Mahkemesi bu yeni karar ile tam tersini belirtti. Mahkemeden Volkswagen’in 2015 yılındaki açıklamasında, araçların detaylı bir şekilde açıklamadığı için 22.09.2015 tarihinden sonra araç satın alan kişilerin tazminat hakkını etkilemediğine dair bir karar çıktı. Bu şekilde mağdurların yolunu açmış oldular. Araçta bir hata varsa, bir hile yapıldıysa, tazminat yoluyla arabanın parasını geri alabiliyor. Burada zaman aşımı sıkıntısı var. Volkswagen açılan davalarda zaman aşımını öne sürüyor. Zaman aşımı Almanya’da 3 yıl. Mağdurlara, zaman aşımından etkilenmemeleri için 2019 yılının sonuna kadar dava açmalarını tavsiye ediyoruz. Bize başvuranların bu davalarla ilgili araçların hatalı olup olmadığını ücretsiz kontrol ediyoruz. Bunun için arabaya ait evraklar gerekiyor. Hata varsa, tazminat davası açılabilir. Hukuk sigortaları dava masraflarını karşılayabilir" dedi.

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu
El yapımı kurutmalıklar tarihi çarşıları süslüyorEl yapımı kurutmalıklar tarihi çarşıları süslüyor
Ayağını camdan çıkararak makas atan trafik magandası yakalandıAyağını camdan çıkararak makas atan trafik magandası yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sayıştay'dan belediyeler için temsil kararı

Sayıştay'dan belediyeler için temsil kararı

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

Canlı yayında açıkladı! Vedat'a tarihi bonservis

Canlı yayında açıkladı! Vedat'a tarihi bonservis

'Her an yeniden vurabiliriz!'

'Her an yeniden vurabiliriz!'

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başladı

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Diyarbakır Anneleri' açıklaması

'Diyarbakır Anneleri' açıklaması

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şule Çet davasında yeni gelişme! Telefonu ikinci kez incelenicek

Şule Çet davasında yeni gelişme!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Paşinyan'a sert tepki

Cumhurbaşkanlığı'ndan Ermenistan'a sert tepki

Son dakika: FETÖ'den yargılanan eski savcı Mehmet Murat Yönder'e 12 yıl hapis cezası

FETÖ'den yargılanan eski savcıya 12 yıl hapis cezası

Yeğenine cinsel istismarda bulunan amcaya 30 yıl hapis!

Kayseri'de iğrenç olay! Yeğenini yıllarca taciz etmiş

Son dakika: Bahçelievler'de silahlı saldırı

İstanbul'da silahlı saldırı!

Milli Savunma Bakanı Akar, İran Savunma Bakanı ile görüştü

Bakan Akar'dan kritik görüşme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.