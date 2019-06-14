Volkswagen fabrikası için Cumhurbaşkanlığı devrede

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ermut, Alman FAZ gazetesine Türkiye’nin avantajlarını sıraladı.Alman otomotiv devi Volkswagen’ın (VW) yeni üretim tesisi için Türkiye ve Bulgaristan arasında yaşanan rekabete ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung'a (FAZ) açıklamalarda bulundu.

Volkswagen ile devam eden müzakereleri yürüten Arda Ermut, Türkiye'nin avantajlı olduğu noktalara dikkat çekerek, fabrikanın sadece yatırım olarak değil sembolik olarak da taşıdığı önemi vurguladı.

Alman şirketlerinin yatırım kararlarının artık eskisi kadar siyasi ilişkilerden etkilenmediğini belirten Ermut, geçen aylarda iyileşme yönünde çok açık işaretler görüldüğünü kaydetti. Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler Türkiye'de demokrasi ve insan haklarının durumu konusunda yaşanan sıkıntılar ve özellikle tutuklu Alman vatandaşları nedeniyle geçtiğimiz yıllarda gerilmişti.

Yılda yaklaşık 67 bin araçlık satışla VW'nin Türkiye'de en çok tercih edilen marka olduğunu, buna ek olarak VW bünyesinde üretilen Skoda'nın yılda 21 bin araç sattığını belirten Ermut, rakip markalar Renault, Fiat, Ford, Toyota ve Hyundai'ye gönderme yaparak, VW'nin Türkiye'de en çok satan altı marka arasında Türkiye'de üretimi olmayan tek şirket olduğuna dikkat çekti.