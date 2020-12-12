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Volkswagen Golf’ün bilinmeyen özellikleri neler?

12.12.2020 14:35 | Son Güncelleme:
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Volkswagen Golf’ün bilinmeyen özellikleri neler?

Volkswagen Golf’ün bilinmeyen özellikleri neler ? en çok konuşulan konular arasında. Bizde Volkswagen Golf modelinin bilinmeyen özelliklerini sizler için inceledik.

“Volkswagen Golf’ün bilinmeyen özellikleri neler” diye sorsak cevabınız ne olur? Şimdi anlatacağımız özellikleri Volkswagen Golf sahipleri bile bilmiyor. Peki Volkswagen Golf’ün bilinmeyen özellikleri neler? İşte o bilinmeyen özellikler..

Volkswagen Golf’ün bilinmeyen özellikleri neler?

VOLKSWAGEN GOLF’ÜN BİLİNMEYEN ÖZELLİKLERİ: KİTLEME SESİ

Kapıları uzaktan kumanda ile kilitlerken bazı modellerden ses duyarız. İşte Volkswagen Golf’ün bilinmeyen özelliklerinin ilki. Kapı açarken veya kilitlerken uyarı sesi gelir. Bu ses bazen orijinal alarmdan veya alarm olmayan arabalarda hafif korna sesi verilir.

Volkswagen Golf’ün bilinmeyen özellikleri neler?

REFAKATÇİ AYDINLATMA

Coming Home veyaFollow Me Home fonksiyonunun da gündüz farlarının belli bir süre açık kalması durumudur. Bu sayede model size refakat aydınlatması yapar. Özellikle kapalı garajlarda aydınlatma problemi çeken araç sahipleri için bu bilinmeyen özellik biçilmiş kaftan.

Volkswagen Golf’ün bilinmeyen özellikleri neler?

AYNA ALTI AYDINLATMA

Katlanır aynasının altında aydınlatma olan araçlarda ayna katlandıktan sonrada ışıklar yine belli bir süre açık kalır. Bu ışık genelde aracın yine size refakat aydınlatması yapmasını sağlar. Bu durumu araca gelirken de, aracın nerede olduğunu daha rahat görebilmeniz için de kullanılır.

Volkswagen Golf’ün bilinmeyen özellikleri neler?

EK YAKIT BİLGİSİ

Ön Yol bilgisayarında araca ilave edilmesi gereken ek yakıt bilgisi. Ek yakıt sayesinde ne kadar daha yol gidebileceğiniz bilgisi size verilir.

Volkswagen Golf’ün bilinmeyen özellikleri neler?

GÜNDÜZ FARLARININ KONTROLÜ

Gündüz sürüş farları otomobilin diğer araçlar tarafından gündüz de fark edilebilmesi için üreticiler tarafından konulan ek özelliktir. Volkswagen Golf’ün bilinmeyen özelliklerinden biri de budur. Bu özellik multimedya ekranından kapatılıp açılabiliyor.

Volkswagen Golf’ün bilinmeyen özellikleri neler?

ŞERİT SİNYALİ

Şerit değiştirirken verilen kısa sinyalin 3 kereden 4 kereye yükseltilmesi. Bu sayede sinyal kolunu sağa veya sola doğru kısa ittirseniz bile, hangi yöne sinyal verdiyseniz o yöndeki flaşörler 3 veya 4 kez yanacaktır.

Volkswagen Golf’ün bilinmeyen özellikleri neler?

HAREKETLİ AYNA

Geri vitese takıldığında sağ aynanın aşağı inmesi özelliğidir. Bu özellik genelde bir yere yanaşırken, yerdeki cisimleri görebilmesi için kullanılıyor. Farklı modellerde bu özellik her iki aynada da kullanılabiliyor.

Volkswagen Golf’ün bilinmeyen özellikleri neler?

ARKA STOPLARIN SÜREKLİ YANMASI

Far anahtarı "0" veya gündüz "Auto" konumundayken arka parklar sürekli yanar. Bu özellik gizli özellik menüsünden aktif edildiğinde devreye girer.

Volkswagen Golf’ün bilinmeyen özellikleri neler?

VİRAJ AYDINLATMASI

Volkswagen Golf’ün gizli özelliklerinden biriside viraj aydınlatmasıdır. Bu özellik gizli özellik menüsünden aktif edildiğinde devreye girer. Özellikle dar sokak dönüşlerinde veya keskin virajlarda, dönülen tarafın kör noktalarının tamamen aydınlatılmasını sağlar.

Volkswagen Golf’ün bilinmeyen özellikleri neler?

AÇIK CAMLARIN KUMANDA İLE KAPATILMASI

Araç kilitlendikten sonra açık kalan cam varsa bunun yağmur yağınca otomatik kapanması özelliğidir. Bu özellik gizli özellik menüsünden aktif edildiğinde devreye girer.


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