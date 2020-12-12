“Volkswagen Golf’ün bilinmeyen özellikleri neler” diye sorsak cevabınız ne olur? Şimdi anlatacağımız özellikleri Volkswagen Golf sahipleri bile bilmiyor. Peki Volkswagen Golf’ün bilinmeyen özellikleri neler? İşte o bilinmeyen özellikler..
Kapıları uzaktan kumanda ile kilitlerken bazı modellerden ses duyarız. İşte Volkswagen Golf’ün bilinmeyen özelliklerinin ilki. Kapı açarken veya kilitlerken uyarı sesi gelir. Bu ses bazen orijinal alarmdan veya alarm olmayan arabalarda hafif korna sesi verilir.
Coming Home veyaFollow Me Home fonksiyonunun da gündüz farlarının belli bir süre açık kalması durumudur. Bu sayede model size refakat aydınlatması yapar. Özellikle kapalı garajlarda aydınlatma problemi çeken araç sahipleri için bu bilinmeyen özellik biçilmiş kaftan.
Katlanır aynasının altında aydınlatma olan araçlarda ayna katlandıktan sonrada ışıklar yine belli bir süre açık kalır. Bu ışık genelde aracın yine size refakat aydınlatması yapmasını sağlar. Bu durumu araca gelirken de, aracın nerede olduğunu daha rahat görebilmeniz için de kullanılır.
Ön Yol bilgisayarında araca ilave edilmesi gereken ek yakıt bilgisi. Ek yakıt sayesinde ne kadar daha yol gidebileceğiniz bilgisi size verilir.
Gündüz sürüş farları otomobilin diğer araçlar tarafından gündüz de fark edilebilmesi için üreticiler tarafından konulan ek özelliktir. Volkswagen Golf’ün bilinmeyen özelliklerinden biri de budur. Bu özellik multimedya ekranından kapatılıp açılabiliyor.
Şerit değiştirirken verilen kısa sinyalin 3 kereden 4 kereye yükseltilmesi. Bu sayede sinyal kolunu sağa veya sola doğru kısa ittirseniz bile, hangi yöne sinyal verdiyseniz o yöndeki flaşörler 3 veya 4 kez yanacaktır.
Geri vitese takıldığında sağ aynanın aşağı inmesi özelliğidir. Bu özellik genelde bir yere yanaşırken, yerdeki cisimleri görebilmesi için kullanılıyor. Farklı modellerde bu özellik her iki aynada da kullanılabiliyor.
Far anahtarı "0" veya gündüz "Auto" konumundayken arka parklar sürekli yanar. Bu özellik gizli özellik menüsünden aktif edildiğinde devreye girer.
Volkswagen Golf’ün gizli özelliklerinden biriside viraj aydınlatmasıdır. Bu özellik gizli özellik menüsünden aktif edildiğinde devreye girer. Özellikle dar sokak dönüşlerinde veya keskin virajlarda, dönülen tarafın kör noktalarının tamamen aydınlatılmasını sağlar.
Araç kilitlendikten sonra açık kalan cam varsa bunun yağmur yağınca otomatik kapanması özelliğidir. Bu özellik gizli özellik menüsünden aktif edildiğinde devreye girer.