“Volkswagen Golf’ün bilinmeyen özellikleri neler” diye sorsak cevabınız ne olur? Şimdi anlatacağımız özellikleri Volkswagen Golf sahipleri bile bilmiyor. Peki Volkswagen Golf’ün bilinmeyen özellikleri neler? İşte o bilinmeyen özellikler..

VOLKSWAGEN GOLF’ÜN BİLİNMEYEN ÖZELLİKLERİ: KİTLEME SESİ

Kapıları uzaktan kumanda ile kilitlerken bazı modellerden ses duyarız. İşte Volkswagen Golf’ün bilinmeyen özelliklerinin ilki. Kapı açarken veya kilitlerken uyarı sesi gelir. Bu ses bazen orijinal alarmdan veya alarm olmayan arabalarda hafif korna sesi verilir.

REFAKATÇİ AYDINLATMA

Coming Home veyaFollow Me Home fonksiyonunun da gündüz farlarının belli bir süre açık kalması durumudur. Bu sayede model size refakat aydınlatması yapar. Özellikle kapalı garajlarda aydınlatma problemi çeken araç sahipleri için bu bilinmeyen özellik biçilmiş kaftan.

AYNA ALTI AYDINLATMA

Katlanır aynasının altında aydınlatma olan araçlarda ayna katlandıktan sonrada ışıklar yine belli bir süre açık kalır. Bu ışık genelde aracın yine size refakat aydınlatması yapmasını sağlar. Bu durumu araca gelirken de, aracın nerede olduğunu daha rahat görebilmeniz için de kullanılır.