Volkswagen Golf üretimi bitiyor, GTI ve R bu son baharda geliyor

Üretim tamamlanmış olsa da Volkswagen, yıl sonuna kadar satışları sürdürmek için yeterli envantere sahip olduğunu belirtiyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde Golf satışları düştü. Şirket 2017'de 68.978 adet satarken, satışlar o zamandan beri her yıl düşüş gösterdi. Volkswagen, 2020'de Amerika'da yalnızca 25.693 Golf sattı ve hatta salgın öncesi satışlar 2019'da sadece 37.393 adet olarak kayıtlara geçti.

ÖNEMLİ BİR DEĞER!

Volkswagen Amerika'nın Ürün Pazarlama ve Stratejiden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Hein Schafer, “Kırk yıldan fazla bir süredir Golf, Amerikalı sürücülere büyük bir değer kattı. Volkswagen'in en iyi yaptığı şey, amaca yönelik üretim ve benzersiz kalite ile dinamik sürüş özelliklerini birleştiren bir ürün oluşturma" diye de ekledi.

AVRUPA'YA ÖZEL VW GOLF R

Bir dönemin sonu olsa da, Golf tamamen ortadan kalkmıyor. Bunun yerine, yeniden tasarlanan Golf GTI ve Golf R bu sonbaharda gelecek. Ayrıntılar lansmana yakın duyurulacak, ancak 2022 Golf GTI, 242 Bg güç ve 370 nm tork değeri üreten 2.0 litrelik turbo motor ile gelecek. Bunun yanında yine 2.0 litrelik 315 Bg güç ve 420 Nm tork değeri sunan bir R versiyonu da olacak.



