HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Volkswagen ID.4, '2021 Dünyada Yılın Otomobili' ödülünü kazandı

Volkswagen ID.4, '2021 Dünyada Yılın Otomobili' ödülünü kazandı

21.04.2021 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Volkswagen ID.4, Dünyada Yılın Otomobili Ödülleri'ne (World Car Awards) damga vurdu. Volkswagen'in elektrikli otomobili Volkswagen ID.4, Dünyada Yılın Otomobili seçildi.

Volkswagen ID.4, '2021 Dünyada Yılın Otomobili' ödülünü kazandı

Dünyada Yılın Otomobili (World Car Awards) Ödülleri, farklı kategorilerde dağıtılıyor. Ödüller, yılın en iyi performans otomobili, yılın en iyi tasarımlı otomobili, yılın en iyi şehir otomobili, yılın en iyi lüks otomobili ve yılın en iyi otomobili olmak üzere 5 farklı kategoride veriliyor. Bu yıl ise 2021 Dünyada Yılın Otomobili ödülüne kimin layık görüleceği merak ediliyordu. Nitekim bu merak sona erdi. Dünyada Yılın Otomobili de dahil olmak üzere, 5 farklı dalda verilen ödüller sahiplerini buldu.

2021 DÜNYADA YILIN OTOMOBİLİ BİR ELEKTRİKLİ SUV

Volkswagen ID.4, 2021 Dünyada Yılın Otomobili seçildi. Volkswagen'in elektrikli SUV'u, Honda E ve Toyota Yaris gibi rakiplerini geride bırakarak bu ödüle ulaştı. Diğer kategorilerde ise kazananlar şöyle sıralandı:

Volkswagen ID.4

2021 Volkswagen Polo'dan resmi görsel geldi! Tanıtım tarihi de belli oldu2021 Volkswagen Polo'dan resmi görsel geldi! Tanıtım tarihi de belli oldu

İŞTE DİĞER KATEGORİLER VE KAZANANLARI

Dünyada Yılın En İyi Lüks Otomobili: Mercedes-Benz S-serisi
Dünyada Yılın En İyi Şehir Otomobili: Honda E
Dünyada Yılın En İyi Performans Otomobili: Porsche 911
Dünyada Yılın En İyi Tasarımlı Otomobili: Land Rover Defender

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
Toyota bZ4X konsepti karşınızdaToyota bZ4X konsepti karşınızda
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Kabine'de flaş revizyon

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Kabine'de flaş revizyon

23 Nisan'da 3 günlük tam kapanma mı geliyor?

23 Nisan'da 3 günlük tam kapanma mı geliyor?

Sette yaşananları çabuk unuttu! Sımsıcak poz

Sette yaşananları çabuk unuttu! Sımsıcak poz

Subaru, ABD'de üretimi durdurdu

Subaru, ABD'de üretimi durdurdu

Cumhurbaşkanı onayladı! 6 rektör ataması ve Hatipoğlu kararı

Cumhurbaşkanı onayladı! 6 rektör ataması ve Hatipoğlu kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '128 milyar dolar' talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '128 milyar dolar' talimatı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: 19 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 19 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Koca: Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi

Bakan Koca: Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi

Kentte termometreler 41 dereceyi gördü

Kentte termometreler 41 dereceyi gördü

Almanya'ya giden H.B. konuştu: Merkezi Bingöl

Almanya'ya giden H.B. konuştu: Merkezi Bingöl

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.