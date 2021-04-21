Volkswagen ID.4, '2021 Dünyada Yılın Otomobili' ödülünü kazandı

Dünyada Yılın Otomobili (World Car Awards) Ödülleri, farklı kategorilerde dağıtılıyor. Ödüller, yılın en iyi performans otomobili, yılın en iyi tasarımlı otomobili, yılın en iyi şehir otomobili, yılın en iyi lüks otomobili ve yılın en iyi otomobili olmak üzere 5 farklı kategoride veriliyor. Bu yıl ise 2021 Dünyada Yılın Otomobili ödülüne kimin layık görüleceği merak ediliyordu. Nitekim bu merak sona erdi. Dünyada Yılın Otomobili de dahil olmak üzere, 5 farklı dalda verilen ödüller sahiplerini buldu.

2021 DÜNYADA YILIN OTOMOBİLİ BİR ELEKTRİKLİ SUV

Volkswagen ID.4, 2021 Dünyada Yılın Otomobili seçildi. Volkswagen'in elektrikli SUV'u, Honda E ve Toyota Yaris gibi rakiplerini geride bırakarak bu ödüle ulaştı. Diğer kategorilerde ise kazananlar şöyle sıralandı:

İŞTE DİĞER KATEGORİLER VE KAZANANLARI

Dünyada Yılın En İyi Lüks Otomobili: Mercedes-Benz S-serisi

Dünyada Yılın En İyi Şehir Otomobili: Honda E

Dünyada Yılın En İyi Performans Otomobili: Porsche 911

Dünyada Yılın En İyi Tasarımlı Otomobili: Land Rover Defender

