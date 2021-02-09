Volkswagen ID.4 kokpit ışıkları kullanarak sizinle konuşacak

Işık sistemi otomobilin gösterge panelinin genişliğini kapsayan uzun bir 54 adet LED’li şerittir. Bilgileri aracın sürücüsüne veya yolcularına iletmek için renkler ve desenler kullanır.

Bunlardan bazıları, navigasyon talimatları, şarj durumunun bildirilmesi ve otomobilin sanal asistanı için görsel bir dalga formu görevi görmeyi içerir. Işık, sürücünün çevresel görüşünde olacak şekilde konumlandırılmıştır, böylece bilgi alırken bile güvenli bir şekilde yola odaklanabilirler.

GİRDİĞİ ANDAN İTİBAREN AKTİF

Sürücü araca girer girmez, beyaz ve mavi renklerinde karşılama animasyonu ile karşılanıyor. Elektrikli bir model olduğu için ses ve benzeri uyarı beklemeyin. Işık ters desen yaparak sürücünün yola çıkmadan önce aracı çalıştırmasını hatırlatır. Gelen telefon çağrıları, merkezde yeşil bir ışıkla belli edilir. Acil durum frenlemesi gibi konularda ise, kırmızı renkte yanıp sönen sert bir uyarı gelir.



