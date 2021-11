Volkswagen ID.5 GTX'in tanıtım tarihi açıklandı

Volkswagen, elektrikli otomobillere önem vermekte olan üreticilerden biri. Alman devinin elektrikli ID serisi bunun en basit örneği. Volkswagen elektrikli otomobil ailesi şimdi ise yeni bir model ile büyümek üzere. O model, görünüşe bakılırsa Volkswagen ID.5 GTX adını taşıyor.

Volkswagen, Twitter hesabından Volkswagen ID.5 GTX'in tanıtım tarihini açıkladı. Buna göre otomobilin dünya prömiyeri 3 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Volkswagen otomobil hakkındaki diğer detayları gizli tutsa da paylaşımına kısa bir video iliştirmeyi de ihmal etmedi. Bu videoda otomobilin tasarımını ve tavan çizgilerini gölgeli bir şekilde görebilmek mümkün.

Soon you can explore the dynamic form of our #VWID5GTX !⚡️



Its flowing coupé design and its aerodynamic roofline exude pure elegance, while the low gravity centre of our powerful #EV ensures a strong hold on the road.



Don’t miss the world premiere on Nov 3rd! ???? pic.twitter.com/vR9rOx3dii