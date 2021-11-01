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Volkswagen ID.5 GTX'in tanıtım tarihi açıklandı

01.11.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman otomobil devi Volkswagen, yeni Volkswagen ID.5 GTX'in tanıtım tarihini paylaştı. Şirket, Twitter'da yayınladığı bir gönderi ile yaklaşmakta olan elektrikli otomobil modeli Volkswagen ID.5 GTX'in tasarımına dair ipuçları verdi.

Volkswagen ID.5 GTX'in tanıtım tarihi açıklandı

Volkswagen, elektrikli otomobillere önem vermekte olan üreticilerden biri. Alman devinin elektrikli ID serisi bunun en basit örneği. Volkswagen elektrikli otomobil ailesi şimdi ise yeni bir model ile büyümek üzere. O model, görünüşe bakılırsa Volkswagen ID.5 GTX adını taşıyor.

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Volkswagen, Twitter hesabından Volkswagen ID.5 GTX'in tanıtım tarihini açıkladı. Buna göre otomobilin dünya prömiyeri 3 Kasım'da gerçekleştirilecek.

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Volkswagen otomobil hakkındaki diğer detayları gizli tutsa da paylaşımına kısa bir video iliştirmeyi de ihmal etmedi. Bu videoda otomobilin tasarımını ve tavan çizgilerini gölgeli bir şekilde görebilmek mümkün.

Elektrikli aracın adında yer alan "GTX" eki bize performans odaklı bir model olacağını gösteriyor. ID.5 GTX'in teknik özelliklerinin ise ID.4 GTX ile hemen hemen aynı olması ihtimaller dahilinde.

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Tüm detayları ise 3 Kasım'daki tanıtımda öğreneceğiz.

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